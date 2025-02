Secondo successo consecutivo tra Coppa Italia e Serie A per il Milan, che sale al settimo posto scavalcando momentaneamente il Bologna (impegnato domani contro il Lecce) e portandosi a cinque punti dalla Juventus quarta, con una partita da recuperare, in attesa poi dei match di Lazio e Fiorentina, che potrebbero superare i bianconeri in classifica. Scende invece al diciassettesimo posto l'Empoli, superato in virtù della differenza reti dal Cagliari, che domani affronterà il Parma, terzultimo con un punto in meno di sardi e toscani. Con la sconfitta di stasera, arriva a nove la striscia di partite senza vittorie dell'Empoli, di cui sette sconfitte e due pareggi.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni e caratterizzato soltanto dal palo colpito da Colombo al 33' con un bel sinistro dal limite, il match del Castellani prende quota nella ripresa, anche in virtù delle decisioni arbitrali. Al 55', infatti, il Milan resta in dieci uomini per l'espulsione per doppio giallo di Tomori, a causa di un fallo su Colombo, mentre dieci minuti più tardi è Marianucci a farsi cacciare, stavolta con un rosso diretto, per un fallo di reazione sul neoentrato Gimenez. Passano altri tre minuti e al 68' il Milan passa in vantaggio grazie ad altri due subentrati con il colpo di testa di Leao su cross preciso di Pulisic. Lo statunitense è autore anche dell'assist per il 2-0 firmato Gimenez, che al 76' batte Vasquez con un sinistro all'angolo dall'interno dell'area, segnando il suo primo gol in Italia.