LIVE PARMA - SPAL 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22352 spettatori13:15

Benvenuti al live di Parma-Spal13:15

Ricordiamo che si gioca a porte chiuse, come in tutte le partite di campionato da qui ai primi d'aprile13:15

Incredibile, le squadre rientrano negli spogliatoi13:15

Il ministro dello Sport sta valutando la sospensione del campionato13:15

PARTITA POSTICIPATA DI 30 MINUTI13:15

Le dichiarazioni di Spadafora: "Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori".13:15

"... degli arbitri, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso".13:15

A breve arriverà la decisione finale. Clima surreale al Tardini13:15

Stiamo sempre attendendo comunicazioni ufficiali. Floccari, al rientro negli spogliatoi, si sarebbe sfogato: "Così non è possibile giocare", riporta Dazn13:15

Continua l'attesa, la situazione non ha precedenti nella storia del calcio italiano13:15

Nuovo rinvio di 15 minuti13:15

Nuovo slittamento: se si gioca, il fischio d'inizio sarà alle 13.4513:15

Si gioca. La partita inizierà alle 13.45, squadre in campo per il riscaldamento. Non ci sono parole per quanto è successo13:15

Resta in bilico la sorte delle altre partite della giornata. Ormai ci si aspetta di tutto13:15

1' PARTITI13:46

3' Petagna prova la conclusione da lontano, palla sopra la traversa13:48

4' Nella Spal rispetto alla formazione annunciata c'è Murgia titolare, e non Floccari13:49

6' Berisha rischia sul pressing di Kulusevski, e quasi perde la sfera13:51

8' Il Parma protesta per un tocco di mani di Petagna, ma si prosegue13:53

10' Berisha in uscita anticipa Cornelius13:55

12' Non si alzano per ora i ritmi, ma è sempre il Parma a fare la partita13:57

15' Il Parma non riesce a sfruttare una punizione da buona posizione, ma resta in attacco14:00