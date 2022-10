Stadio Arechi di Salerno: è questo il palcoscenico dell'odierna sfida tra Salernitana e Verona. Una gara tra due squadre che sono alla ricerca dei 3 punti, dopo gli ultimi risultati non eccellenti. Padroni di casa che mancano la vittoria dal 28 di agosto, e che hanno collezionato tre pareggi consecutivi nelle ultime 4, di cui uno allo Stadium, ospiti della Juventus di Max Allegri. Per gli uomini di Davide Nicola, una brutta sconfitta nell'ottava di Campionato contro il Sassuolo (5-0 il risultato finale), ed ora sono in 15^ posizione a 7 punti. Squadra ospite che vive un momento simile ai granata del Sud, non trionfando dalla 5^ giornata contro i blucerchiati della Sampdoria: di lì in poi 3 sconfitte consecutive, e terzultima posizione in classifica a 5 punti totali.14:24