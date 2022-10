Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese-Atalanta, gara valida per la 9a giornata del campionato di Serie A.14:29

Udinese e Atalanta si sfidano in un match che vale la vetta del campionato, con le squadre allenate da Gian Piero Gasperini e Andrea Sottil che si trovano rispettivamente in terza e quarta posizione, con i neroazzurri a pari merito con Napoli e Milan e i bianconeri che seguono ad una sola lunghezza di distanza.14:30

La squadra di casa quest’anno sta sorprendendo tutti, con Sottil che sta trovando certezze e produce risultati grazie ad una rosa che assicura sia qualità che fisicità. Pereyra largo a destra, l’inserimento prepotente di Lovric in mezzo al campo, la qualità di Deulofeu e la forza di Beto sono solo alcuni dei motivi per cui i bianconeri sono nei posti alti della classifica.14:30

La Dea sta trovando una grande continuità dovuta alla solidità di squadra: rispetto alle passate stagioni, la squadra allenata da Gasperini segna di meno (12 gol fatti in 8 partite), ma in fase difensiva fino a qui si è dimostrata un muro (sole tre reti subite).14:31

Le due squadre si affrontano oggi per la 73esima volta nella loro storia in Serie A. Le vittorie bianconere sono 27, quelle neroazzurre 22, con 23 pareggi. Attenzione a Luis Muriel che ha nell’Udinese una delle sue vittime preferite con 5 reti segnate.14:31

Sottil conferma il 3-5-2 e nove undicesimi della formazione vista a Verona: Silvestri in porta, Perez, Bijol, ed Ebosse a formare il trio difensivo, con Becao in tribuna. A centrocampo Pereyra e Udogie larghi sulle fasce, Walace mediano coadiuvato da Lovric e Makengo. In attacco torna titolare Beto, affiancato dal solito Deulofeu.14:32