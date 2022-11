LIVE LECCE - ATALANTA 1-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Atalanta, quattordicesima giornata di Serie A.17:36

Baroni opta per Di Francesco nel tridente completato da Strefezza e Colombo. Pongracic preferito a Umtiti in difesa.17:46

Turn-over massiccio per Gasperini dopo la sconfitta contro il Napoli: confermati solo Ederson e Pasalic, Zapata e Malinovskiy tornano titolari in attacco, Soppy e Zortea sulle fasce. Spazio in difesa per Ruggeri e Okoli al fianco a Djimsiti.18:26