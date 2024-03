Dal Unipol Domus è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.16:56

Nella ventinovesima giornata, i ragazzi di Ranieri faranno visita al Monza mentre la squadra campana è attesa da un altro scontro diretto con il Lecce.16:56

Seconda pesante vittoria consecutiva per i sardi che riescono a scavalcare momentamente ben cinque squadre, salendo al tredicesimo posto: a segno Lapadula e Gaetano nella prima frazione, Shomurodov suggella il successo con una doppietta, nonostante un black-out nella seconda frazione che aveva permesso ai granata di reagire riaprendo la gara con Kastanos e Maggiore.16:54

90'+4' FINITA! Cagliari-Salernitana 4-2, triplice fischio di Fourneau.16:52

90'+2' Crampi per Deiola, gioco momentaneamente fermo.16:49

90'+1' Percussione di Viola, sinistro schermato da Sambia.16:48

90' Quattro minuti di recupero.16:47

89' Sambia dalla destra, la palla taglia tutta l'area senza trovare deviazioni.16:46

87' ULTIMO CAMBIO SALERNITANA. Finisce la gara di Kastanos, scampoli per Basic.16:45

87' Viola direttamente dalla bandierina, Ochoa non si fa sorprendere.16:44

85' AMMONITO Sambia, fallo tattico su Shomurodov.16:43

83' Mischia in area rossoblu, sinistro fiacco di Maggiore, Scuffet fa sua la sfera.16:41

82' OCCASIONE CAGLIARI! Azzi ha una prateria sulla sinistra, rientra sul destro, Ochoa ci mette i pugni, Sambia salva sul successivo tentativo di Shomurodov.16:40

81' Cross di Kastanos, destro al volo di Candreva, palla in curva.16:38

79' Scintille tra Oristanio e Tchaouna, Fourneau riporta la calma.16:37

77' ULTIMO CAMBIO CAGLIARI. Ranieri passa al 3-4-1-2: Wieteska per Augello.16:37

76' GOL! CAGLIARI-Salernitana 4-2! Doppietta di Shomurodov. Sciocchezza di Fazio, Shomurodov vince un rimpallo e lo lascia sul posto, Ochoa riesce a respingere il primo tocco morbido ma non può nulla sul tap-in.



74' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Energie fresche sulla fascia: Sambia per Zanoli.16:31

74' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Gomis prende il posto di Coulibaly.16:31

73' AMMONITO Kastanos, intervento da tergo su Oristanio.16:31

72' Fraseggio dei granata, i rossoblu attendono nella propria metà campo.16:30

70' AMMONITO Augello, in ritardo su Coulibaly.16:27

67' Kastanos centra dal fondo, Scuffet smanaccia con qualche difficoltà.16:24

66' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Esce anche Jankto, spezzone per Azzi.16:24

66' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Ranieri richiama Lapadula e inserisce Oristanio.16:23

66' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Nandez lascia il campo a favore di Viola.16:23

65' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Staffetta in attacco tra Simy e Weissman.16:22

64' Jankto a terra, gioco fermo.16:21

62' Forcing dei granata, cross di Tchaouna, Candreva di testa non riesce a indirizzarla verso la porta.16:19

59' Augello lungo linea per Shomurodov, Fazio si rifugia in angolo.16:16

58' GOL! Cagliari-SALERNITANA 3-2! Rete di Maggiore. Corner di Candreva, Maggiore di testa sorprende Scuffet sul primo palo.



58' Ancora Zanoli attivo sulla destra, Jankto lo ferma in angolo.16:14

56' GOL! Cagliari-SALERNITANA 3-1! Rete di Kastanos. Zanoli crossa basso da destra, Kastanos prende il tempo a Mina e insacca di destro.



54' Nandez caparbio in pressione, Pirola regala il corner.16:11

53' Maggiore si fa spazio al limite, rasoterra centrale, facile preda di Scuffet.16:11

51' GOL! CAGLIARI-Salernitana 3-0! Rete di Shomurodov. Errore di Fazio, Augello serve in area Shomurodov, sinistro ad incrociare, Ochoa non trattiene e l'ex Roma in scivolata ribadisce in rete.



50' Batte Jankto, Deiola non ci arriva, Zappa di testa non inquadra la porta.16:10

49' Nandez si guadagna una punizione ai 25 metri, fallo di Maggiore.16:07

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cagliari-Salernitana 2-0, manovra dei granata.16:02

46' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Manolas rimane negli spogliatoi, spazio a Pirola.16:02

46' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Problemi fisici per Gaetano, entra Shomurodov.16:02

Ranieri può dirsi soddisfatto per prestazione e risultato, deve evitare cali di concentrazione; problemi in ogni reparto per Liverani che ha bisogno di studiare alternative.15:53

Vantaggio meritato dei rossoblu che sfruttano gli spazi concessi ingenuamente dai granata: Lapadula firma il vantaggio (gol inizialmente annullato per fuorigioco poi convalidato dal VAR) su lancio di Zappa, Jankto e Gaetano vengono fermati per offside a tu per tu con Ochoa, Gaetano raddoppia su una ripartenza di Nandez da calcio d'angolo avversario.15:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Cagliari-Salernitana 2-0, a segno Lapadula e Gaetano.15:47

45'+1' Punizione di Bradaric, colpo di testa di Fazio, oltre la traversa.15:47

45' Un minuto di recupero.15:46

45' Corner di Candreva, colpo di testa di Weissman, sul fondo.15:45

43' Lapadula chiama l'uno-due con Gaetano che sbaglia il passaggio di ritorno.15:44

41' Traversone di Candreva, troppo profondo per tutti.15:43

40' GOL! CAGLIARI-Salernitana 2-0! Rete di Gaetano. Da corner granata, ripartenza di Nandez, Gaetano rientra sul destro aggirando Zanoli e piazza la palla alle spalle di Ochoa.



39' Tentativo da fuori di Candreva, destro sporcato in angolo da Augello.15:39

38' GOL ANNULLATO CAGLIARI! Makoumbou in verticale per Gaetano che piega le mani di Ochoa ma l'azione è viziata da fuorigioco.15:38

37' Zanoli dalla destra, Kastanos si tuffa di testa, Makoumbou si frappone.15:38

35' Lancio per Gaetano, Manolas intercetta in acrobazia.15:35

33' Nandez premia la sovrapposizione di Zappa, Manolas salta più in alto di Lapadula.15:33

31' OCCASIONE SALERNITANA! Tchaouna si accentra dalla destra, sinistro teso dal limite, Scuffet si distende e respinge.15:32

30' Gaetano tocca in area per Jankto, sinistro contrato da Zanoli.15:30

28' Bradaric a terra, gioco fermo per qualche istante.15:29

26' Lancio per Lapadula, Ochoa arriva prima.15:26

25' I granata faticano a costruire, i rossoblu si difendono con ordine.15:26

22' Zanoli sfonda sulla destra, il suo cross non trova compagni pronti a centro area.15:23

20' Da corner, colpo di testa di Mina, alto.15:21

20' Zappa arriva sul fondo, Bradaric concede il primo angolo della gara.15:20

18' Jankto scatta in campo aperto e si divora il gol davanti a Ochoa ma era in fuorigioco.15:19

18' Punizione di Candreva, Mina libera di testa.15:18

16' Gaetano punta l'area dalla sinistra, triplicato, non passa.15:17

14' Fourneau dopo il check del VAR rettifica la propria decisione: Lapadula in posizione regolare, gol valido.15:16

12' GOL! CAGLIARI-Salernitana 1-0! Rete di Lapadula. Lancio di Zappa, Lapadula dribbla Ochoa e il ritorno di Manolas e deposita a porta sguarnita.



12' Bradaric dai 20 metri, sinistro in orbita.15:12

10' Punizione di Kastanos, Gaetano allontana di testa.15:10

8' Weissman apre per Candreva, cross troppo alto per Tchaouna.15:08

5' Bradaric centra dalla sinistra, Deiola spazza l'area.15:06

3' Punizione di Nandez, colpo di testa di Dossena ampiamente a lato.15:03

1' INIZIA Cagliari-Salernitana, palla ai rossoblu.15:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Fourneau.14:47

Liverani ritrova Fazio al centro della difesa con l'altro ex Roma Manolas. Kastanos preferito a Basic in mediana, davanti fiducia al tandem Tchaouna-Weissman.14:16

Ranieri conferma Gaetano alle spalle di Lapadula. Out Luvumbo, sulle fasce agiranno Nandez e Jankto, Zappa terzino.14:14

4-3-1-2 per la Salernitana: Ochoa - Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric - Coulibaly, Maggiore, Kastanos - Candreva - Tchaouna, Weissman. A disp.: Costil, Allocca, Sambia, Pirola, Pellegrino, Pasalidis, Ferrari, Gomis, Martegani, Basic, Vignato, Legowski, Ikwuemesi, Simy.14:21

Ecco le formazioni. Cagliari con il 4-4-1-1: Scuffet - Zappa, Mina, Dossena, Augello - Nandez, Makoumbou, Deiola, Jankto - Gaetano - Lapadula. A disp.: Radunovic, Aresti, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Azzi, Prati, Viola, Mutandwa, Oristanio, Shomurodov.14:18

Sfida salvezza tra i sardi, vogliosi di bissare il successo contro l'Empoli per prendere un margine dalla zona retrocessione, e i granata, fanalino di coda ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2024, per dimezzare le distanze dal quart'ultimo posto.13:33

Al Unipol Domus tutto pronto per Cagliari-Salernitana, ventottesima giornata di Serie A.13:23