Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio Emilia

Capienza: 23717 spettatori14:37 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Frosinone, gara valida per la 28^ giornata di Serie A.14:37

Sfida salvezza al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si affrontano il Sassuolo di Davide Ballardini, penultimo in classifica con 20 punti, e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, al momento salvo e a +4 sui neroverdi. Esordio in casa per Ballardini, una settimana dopo la sconfitta pesante nella prima partita da allenatore del Sassuolo, 1-0 sul campo dell'Hellas Verona. I neroverdi sono reduci da sette ko nelle ultime otto partite e non vincono dal 6 gennaio, quando batterono la Fiorentina tra le mura amiche.14:40

Momento difficile anche per il Frosinone, che nell'ultimo turno è tornato a fare punti pareggiando contro il Lecce, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. L'ultimo successo dei ciociari è datato 21 gennaio (3-1 allo Stirpe contro il Cagliari), ma la squadra di Di Francesco non ha mai vinto in trasferta in questo campionato, ma ha collezionato soltanto tre pareggi, a fronte di dieci sconfitte.14:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sassuolo si schiera in campo con il 4-3-2-1: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorsvedt, Racic, Bajrami; Laurienté, Defrel; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Matheus Henrique, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Viti, Volpato, Boloca, Lipani, Tressoldi.14:45

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Frosinone si schiera in campo con il 4-3-3: Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Kamensek-Pahic, Gelli, Garritano, Lirola, Ibrahimovic, Monterisi.14:46

Orfano di Berardi (stagione finita), Ballardini cambia qualcosa nello schieramento offensivo del Sassuolo, schierando dall'inizio Defrel, Bajrami e Laurienté a supporto di Pinamonti, con Thorstvedt arretrato in mediana al fianco di Racic, preferito a Matheus Henrique e Boloca. Panchina anche per Castillejo e Volpato, mentre la difesa è la stessa vista nell'ultimo turno contro il Verona.14:50

Sono cinque, invece, gli assenti in casa Frosinone, che deve rinunciare a Marchizza, Bonifazi, Lusuardi, Oyono e Harroui. Di Francesco ripropone la stessa linea difensiva schierata domenica scorsa contro il Lecce, preferendo Zortea a Lirola. A centrocampo torna titolare Barrenechea, con Mazzitelli che scala nel ruolo di mezzala. La sorpresa è in attacco, dove per sostituire Harroui, l'ex tecnico proprio del Sassuolo sceglie Ghedjemis, con Reinier e Seck in panchina. Ancora titolare Cheddira, con Kaio Jorge pronto a subentrare.14:53