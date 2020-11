LIVE VENEZIA - EMPOLI 2-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Luigi Penzo

Città: Venezia

Capienza: 7499 spettatori13:54

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Empoli, sesta giornata di Serie B.13:54

Alessio Dionisi torna in Laguna, dopo un addio burrascoso, da capolista: gli arancioneroverdi - saltata la sfida contro la Virtus Entella per Covid - sono comunque reduci da una roboante vittoria sul Pescata e una sfortunata sconfitta ai rigori in Coppa contro l'Hellas Verona.14:00

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-1-2: Lezzerini - Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Felicioli - Fiordilino, Vacca, Maleh - Aramu - Johnsen, Forte. A disp.: Pigozzo, St. Clair, Svoboda, Cremonesi, Marino, Crnigoj, Serena, Bjarkason, Capello, Di Mariano, Karlsson, Bocalon.15:03

4-3-1-2 anche per l'Empoli: Brignoli - Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic - Haas, Stulac, Bandinelli - Bajrami - Moreo, Mancuso. A disp.: Pratelli, Furlan; Matos, Olivieri, Casale, La Mantia, Zappella, Ricci, Damiani, Viti, Cambiaso, Parisi16:18

Mazzocchi e Molinaro out per Covid, giocano Ferrarini e Felicioli; Zanetti conferma tutti i restanti nove undicesimi con Aramu alle spalle del tandem Johnsen-Forte.15:04

Oltre a Dionisi in campo anche gli ex Stulac e Moreo - protagonisti di promozione dalla C e playoff in B del biennio di Inzaghi in arancioneroverde - un solo cambio nello schieramento titolare: Bajrami preferito a La Mantia.15:13

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Valeri.15:47

1' INIZIA Venezia-Empoli, palla ai toscani.16:00

2' OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Aramu, Ceccaroni di testa sfiora l'incrocio.16:02

3' Felicioli lungo linea per Johnsen, Brignoli esce dalla propria area per anticiparlo.16:02

5' Ripartenza di Moreo, destro di Mancuso deviato da Ferrarini, primo angolo della gara.16:05

7' Maleh spinge sulla sinistra, Haas non si fa superare.16:07

8' Johnsen riceve al limite da Fiordilino, destro ampiamente a lato.16:07

9' Ferrarini in verticale per Forte che incrocia il destro, Brignoli sicuro.16:09

10' Bajrami dalla distanza, conclusione da dimenticare.16:09

11' Cross di Felicioli, rinvio corto di Nikolaou, sinistro di Aramu sporcato in angolo da Romagnoli.16:10

13' AMMONITO Vacca, in ritardo su Stulac.16:13

14' Lancio per Mancuso, pescato in fuorigioco.16:13

15' Vacca in area per Forte, chiusura decisiva di Nikolaou.16:15

16' Da corner, palla fuori per Felicioli, sinistro deviato: quinto angolo per gli arancioneroverdi.16:16

17' Errore di Ferrarini, Fiamozzi non ne approfitta.16:18

18' Bandinelli arriva sul fondo, Ferrarini lo chiude in angolo.16:18

20' Altro duello tra Bandinelli e Ferrarini, ancora angolo per i toscani.16:20

21' GOL! VENEZIA-Empoli 1-0! Rete di Fiordilino. Azione di Johnsen, Forte libera in area Fiordilino, destro teso che non lascia scampo a Brignoli.



23' PILLOLA STATISTICA: Prima rete di Luca Fiordilino alla 44a presenza in arancioneroverde, tutte le competizioni.16:23

24' Bandinelli dai 25 metri, sinistro murato da Modolo.16:24

26' Scende la nebbia sull'isola di Sant'Elena, la visibilità sta peggiorando.16:26

27' Mancuso scambia con Moreo, destro deviato in angolo da Ceccaroni.16:26

28' Punizione di Stulac, spizzata di Moreo tra le braccia di Lezzerini.16:27

30' Fraseggio difensivo dei toscani, suggerimento troppo profondo per Moreo.16:30

32' Il banco di nebbia si è alzato, visibilità di nuovo migliorata.16:32

34' Dormita di Nikolaou, angolo regalato agli arancioneroverdi.16:34

35' Sugli sviluppi del corner, colpo di tacco di Aramu, sul fondo.16:34

36' Maleh ci prova da posizione defilata, sinistro alto.16:35

36' Aramu spreca un rigore in movimento ma il 10 arancioneroverdi era in posizione di fuorigioco.16:36

37' Cross di Terzic, Ceccaroni salta più in alto di Mancuso.16:37

38' Maleh ruba palla sulla trequarti, Terzic rimedia su Forte.16:38

40' Terzic cerca Bandinelli, Modolo protegge l'uscita di Lezzerini.16:40

42' Sinistro debole di Moreo, Ferrarini spazza.16:42

43' Visibilità di nuovo molto ridotta, i toscani mantengono il possesso.16:42

43' AMMONITO Mancuso, fallo tattico su Aramu.16:43

45' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Empoli 1-0, decide Fiordilino.16:45

Vantaggio meritato degli arancioneroverdi, aggressivi fin dall'avvio, sfiorano il gol con Ceccaroni, Forte non impensierisce Brignoli, lo stesso attaccante smarca Fiordilino alla sua prima segnatura in carriera. Possesso sterile dei toscani. Visibilità a tratti molto ridotta, causa nebbia.16:48

Zanetti può dirsi soddisfatto di risultato e prestazione, deve evitare cali di ritmo e baricentro; Dionisi ha bisogno di studiare alternative per innescare maggiormente le punte, Moreo meglio di Bajrami nel ruolo di trequarti.16:49

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Empoli 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.17:01

47' Forte si guadagna una punizione da posizione favorevole, fallo di Nikolaou.17:03

48' Batte Aramu, Romagnoli allontana di testa.17:04

50' Cross di Terzic, Felicioli si rifugia in angolo.17:06

51' Da corner, colpo di testa di Moreo, fuori non di molto.17:07

52' Visibilità prossima allo zero, giro palla dei toscani.17:08

53' Haas nel corridoio per Moreo, Felicioli è in vantaggio.17:09

54' Lancio per Moreo, Modolo è ben posizionato.17:10

56' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti richiama Vacca e inserisce Crnigoj.17:12

56' SOSTITUZIONE EMPOLI. Fuori uno spento Bajrami, Dionisi si gioca la carta La Mantia.17:12

58' GOL! VENEZIA-Empoli 2-0! Rete di Forte. Nella nebbia, Forte dal limite piazza il sinistro alle spalle di Brignoli.



60' OCCASIONE EMPOLI! Mancuso in area, rasoterra respinto da Lezzerini.17:16

61' Valeri sospende la gara per nebbia, si riprenderà domani 1 novembre alle ore 14.00.14:01

61' SOSTITUZIONE EMPOLI. Dionisi apporta un cambio rispetto a ieri: Ricci per Haas.14:01

61' Valeri fa riprendere il gioco dal momento in cui è stato fermato: calcio d'angolo per l'Empoli.14:01

63' Crnigoj spinge a destra, Terzic lo controlla.14:02

65' Cross di Crnigoj, Romagnoli libera l'area.14:03

65' Ricci di testa non inquadra la porta, fischiato fallo in attacco su Felicioli.14:04

67' Aramu si libera sulla sinistra, il suo cross taglia tutta l'area, Forte è in ritardo.14:06

69' L'Empoli, come ieri, fa un prolungato fraseggio difensivo, gli arancioneroverdi attendono.14:09

71' Sponda di Moreo, Ceccaroni anticipa La Mantia.14:10

72' Traversone di Terzic, La Mantia colpisce malamente a lato.14:11

74' OCCASIONE EMPOLI! Torre di La Mantia, Mancuso rovescia da posizione ravvicinata spedendo sul fondo.14:13

76' Lancio fuori misura di Stulac, Bandinelli non riesce nel controllo.14:15

77' Punizione di Aramu, colpo di testa di Maleh, facile preda di Brignoli.14:16

78' Cross di Terzic deviato, Fiordilino non riesce ad evitare il corner.14:16

79' Mancuso lavora palla per Fiamozzi, cross verso Moreo, colpo di testa impreciso.14:17

80' Altro cross di Fiamozzi, Fiordilino concede l'angolo.14:18

80' Da corner, palla fuori per Terzic, sinistro al volo, sul fondo.14:19

82' La Mantia appoggia verso Stulac, sinistro strozzato, Lezzerini senza problemi.14:20

82' Azione personale di Crnigoj che supera avversari come birilli, Nikolaou lo ferma ad un passo dalla porta.14:21