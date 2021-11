LIVE LECCE - COSENZA 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori10:15

Partita interessante tra il Lecce, a caccia di punti per avvicinarsi alla vetta, e il Cosenza che proverà invece a salire sul treno delle squadre in corsa per i play off.10:15

Statistiche alla mano la squadra di casa imbattuta nelle ultime 10 partite giocate contro il Cosenza in Serie B. Più in generale sono 20 i precedenti tra Lecce e Cosenza nella serie cadetta. Il bilancio è di nove vittorie per i pugliesi, cinque per i calabresi e sei pareggi.10:47

LECCE (4-3-3): 1 Belve; 33 Calabresi, 5 Lucioni, 6 Meccariello, 25 Gallo; 37 Majer, 29 Blin, 23 Bjorkengren; 27 Strefezza, 9 Coda, 10 Di Mariano. IN PANCHINA 21 Gabriel, 17 Gendrey, 16 Bjarnason, 30 Barreca, 3 Vera, 42 Hjulmand, 8 Vulturar, 19 Listkowski, 7Paganini, 99 Rodriguez, 23 Gonzalez. ALLENATORE Baroni. 14:42

COSENZA (3-5-2): 26 Vigorito; 14 Tiritiello, 5 Rigione, 17 Pirrello; 92 Situm, 4 Carraro, 19 Palmiero, 13 Anderson, 27 Bittante; 9 Gori, 10 Caso. IN PANCHINA 22 Saracco, 31 Matosevic, 23 Minelli, 16 Venturi, 2 Corsi, 34 Florenzi, 25 Gerbo, 21 Vallocchia, 3 Panico, 20 Millico, 7 Pandolfi, 11 Kristoffersen. ALLENATORE Zaffaroni.14:43

Lecce con il tridente Strefezza, Coda, Di Mariano. A sinistra gioca Gallo. Nel Cosenza Zaffaroni cambia solo un uomo rispetto allo schieramento iniziale di mercoledì. A centrocampo Anderson prende il posto di Florenzi. Confermate le fasce, con Situm e Bittante, e la coppia offensiva formata da Caso e Gori.14:44

FISCHIO D'INIZIO del signor Santoro. Partiti. Inizia Lecce-Cosenza.15:00

3' Bel cross di Gallo da sinistra, il pallone arriva a Calabresi, in area sul secondo palo. Non c'è spazio per la conclusione del terzino destro.15:05

5' Partito forte il Lecce. Attacca la squadra di casa. Cosenza che per ora difende ordinato.15:06

7' Occasione Lecce. Colpo di testa di Coda su cross di Strefezza, palla che si alza sopra la traversa.15:08

8' Cartellino giallo per Alexis Blin. Prima ammonizione del match. Fallo in evidente ritardo.15:09

11' Gara intensa, ritmi alti, un bell'inizio di partita a Lecce. Cosenza che quando riesce prova a ripartire.15:11

15' Problemi per Tiritiello che al momento rimane a terra.15:15

15' Cambio forzato nel Cosenza, fuori Tiritiello per Minelli.15:16

19' CODA! Rientra sul destro al limite e scarica una botta violenta, Vigorito è attento.15:20

19' Cartellino giallo per Meccariello, fallo su Caso.15:21

21' Cartellino giallo anche per Gori, scontro duro con Blin iin mezzo al campo.15:23

24' Cross di Di Mariano per Strefezza che impatta di testa ma non bene.15:27

26' Cartellino giallo per Minelli e punizione dal limite per il Lecce.15:28

28' Continua la pressione del Lecce, Cosenza alle strette.15:29

30' GOL! LECCE - Cosenza 1-0! Rete di Strefezza. Strefezza riceve palla sulla trequarti da Coda, accelera e scarica un tiro rasoterra che finisce a fil di palo.



Guarda la scheda del giocatore Gabriel Strefezza15:32

35' ANCORA LECCE! Contropiede veloce, Coda al limite prova la conclusione invece di servire Strefezza, devia però Rigione.15:38

39' Prova a farsi vedere in avanti il Cosenza ma la difesa salentina è molto attenta.15:41

43' Caso parte sul filo del fuorigioco e da posizione defilata prova la conclusione, palla sullo sfondo della rete.15:44

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47

45'+1' GOL! LECCE - Cosenza 2-0! Rete di Coda. Raddoppia il Lecce proprio in chiusura di frazione. Cross perfetto in area di Calabresi, Coda impatta di testa e la mette all'angolino.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda15:49

45'+2' Fine primo tempo: LECCE - COSENZA 2-0.15:49

Buon ritmo in questa prima parte di gara, che vede in vantaggio la squadra di casa avanti di due gol grazie alla rete alla mezz'ora siglata da Strefezza e nel finale da Coda.15:50