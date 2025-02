A Marassi va in scena una gara fondamentale in chiave salvezza: i blucerchiati, attualmente in zona playout con 22 punti, ospitano il Cosenza, ultimo in classifica ma staccato di sole quattro lunghezze dai padroni di casa. Il momento è difficile per entrambe con i calabresi che non vincono da novembre mentre i liguri attendono la vittoria addirittura da fine ottobre, ottenerla oggi darebbe una grossa iniezione di fiducia per provare a evitare la retrocessione. Fischio d'inizio alle ore 15.14:39