LIVE ALESSANDRIA - COMO 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta è tutto pronto per Alessandria-Como, partita valevole per la 27ª giornata di Serie B.19:21

Gli ospiti, al momento a quota 35 punti in campionato, hanno bisogno di punti preziosi per non perdere terreno dalla zona playoff.19:21

L’Alessandria non vince da sette partite (3N, 4P) di campionato; i grigi non infilano una serie più lunga di gare senza successi dall’aprile del 1975 (nove, nel mezzo anche una sfida con il Como, persa in casa per 2-3).19:21