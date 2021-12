(10) DEJAN VOKIC (C)

PREPARTITA

Ternana Unicusano - Benevento è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Libero Liberati di Terni.

Arbitro di Ternana Unicusano - Benevento sarà Francesco Meraviglia coadiuvato da Luigi Lanotte e Gabriele Nuzzi. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Attualmente Ternana Unicusano si trova 11° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece il Benevento si trova 5° in classifica con 28 punti (frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Ternana Unicusano ha segnato 26 gol e ne ha subiti 24; il Benevento ha segnato 27 gol e ne ha subiti 16.

In casa Ternana Unicusano ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Ternana Unicusano nelle ultime 3 partite ha affrontato Lecce, il Crotone e il Frosinon ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato Reggina, Vicenza e Pordenon ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Ternana Unicusano ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 1-1 mentre Il Benevento ha incontrato Pordenone vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alfredo Donnarumma con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gianluca Lapadula con 8 gol.

Ternana Unicusano e Benevento si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ternana Unicusano non ha mai vinto, il Benevento ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Ternana Unicusano Benevento Partite giocate 16 16 Numero di partite vinte 6 8 Numero di partite perse 6 4 Numero di partite pareggiate 4 4 Gol totali segnati 26 27 Gol totali subiti 24 16 Media gol subiti per partita 1.5 1.0 Percentuale possesso palla 48.3 55.4 Numero totale di passaggi 6198 7051 Numero totale di passaggi riusciti 4600 5798 Numero di tiri nello specchio per partita 83 76 Percentuale di tiri in porta 46.9 41.8 Numero totale di cross 337 320 Numero medio di cross riusciti 82 63 Duelli per partita vinti 896 765 Duelli per partita persi 855 712 Corner subiti 74 85 Corner guadagnati 81 97 Numero di punizioni a favore 230 248 Numero di punizioni concesse 223 202 Tackle totali 234 189 Percentuale di successo nei tackle 61.1 55.0 Fuorigiochi totali 33 40 Numero totale di cartellini gialli 33 36 Numero totale di cartellini rossi 3 2

Dove vedere Ternana Unicusano-Benevento

Ternana Unicusano-Benevento si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 14:00 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

