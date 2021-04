Benvenuti alla diretta di Frosinone-Cittadella, gara valida per il 33° turno di Serie B. 15:29

Il match dello ''Stirpe'' mette di fronte i padroni di casa, con 39 punti all'attivo, agli ospiti, in piena corsa playoff con 46 punti. All'andata vittoria dei veneti per 1 a 0. 15:31

Nell'ultimo turno, ciociari ko a Salerno mentre il Cittadella ha impattato in casa contro la Reggina. 15:32

Grosso, alla ricerca della prima vittoria, punta sui Iemmello sostenuto ai lati da Rohden e Kastanos. Venturato, a secco di vittorie da quattro turni, opta per il tandem d'attacco Tsadjout-Beretta con Vita sulla trequarti. 15:42

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 15:46

Squadre in campo agli ordini di Illuzzi: padroni di casa in maglia gialloazzurra, ospiti in completo bianco.15:58