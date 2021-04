LIVE VIRTUS ENTELLA - SALERNITANA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sogno Serie A diretta per i granata: la formazione di Castori è a quattro punti dal Lecce secondo in classifica.13:43

De Luca squalificato, le due punte sono Morosini e Brunori. Dragomir ha la meglio su Settembrini. Novità Schiavone per la Salernitana in mezzo al campo, fiducia per Tutino che non segna da un mese. Bogdan rientra dopo la squalifica.13:57