LIVE CITTADELLA - VENEZIA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori12:11

Al Pier Cesare Tombolato tutto pronto per Cittadella-Venezia, trentaquattresima e ultima giornata di Serie B.12:11

Derby veneto che vale la posizione nella graduatoria play-off, post season già certa per entrambe le squadre: in caso di vittoria, i granata possono superare gli arancioneroverdi al quinto posto in classifica.12:14

Ecco le formazioni. Cittadella con il 4-3-1-2: Kastrati - Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma - D'Urso, Pavan, Gargiulo - Baldini - Tsadjout, Ogunseye. A disp.: Maniero, Frare, Branca, Mastrantonio, Smajlaj, Vita, Iori, Beretta, Cassandro, Proia.13:38

4-3-1-2 anche per il Venezia: Pomini - Ferrarini, Svoboda, Molinaro, Felicioli - St Clair, Dezi, Maleh - Bjarkason - Johnsen, Bocalon. A disp.: Carotenuto, Mazzocchi, Ricci, Rossi, Fiordilino, Aramu.13:36

Turn-over massiccio di Venturato, Tsadjout unico superstite dell'XI titolare: spazio alle seconde linee per salvaguardare i diffidati, Baldini trequartista, Ogunseye di punta.13:27

Anche Zanetti pensa direttamente alla gara di giovedì, rimescolando le carte in questa sfida dove ha gli uomini contati: Molinaro nell'inedito ruolo di centrale, chance per St Clair e Bjarkason a supporto della coppia Johnsen-Bocalon.13:36

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Paterna.13:39

1' INIZIA Cittadella-Venezia, palla ai granata.14:04

1' Da fallo laterale, colpo di testa di Tsadjout, alto.14:05

3' Punizione di Baldini, colpo di testa di Tsadjout, oltre il montante.14:10

5' Traversone di Donnarumma, Felicioli libera l'area.14:10

7' Ferrarini arriva sul fondo, sponda di Bjarkason, Camigliano anticipa Bocalon.14:11

9' OCCASIONE VENEZIA! Lancio per Bjarkason, trattenuto in area da Adorni, Kastrati riesce a chiudergli lo specchio.14:14

11' Johnsen recupera palla sulla trequarti, Bocalon dal limite, murato da Adorni.14:15

13' Dezi in verticale per Johnsen, Camigliano si rifugia in angolo.14:18

15' Possesso degli arancioneroverdi, i granata attendono nella propria metà campo.14:20

16' OCCASIONE CITTADELLA! Ripartenza di Tsadjout che libera in area Ogunseye, Pomini respinge coi pugni.14:21

18' Cross di Donnarumma, Tsajdout impatta malamente di testa, Pomini senza problemi.14:22

20' OCCASIONE VENEZIA! Johnsen s'invola sulla destra, un rimpallo favorisce Bocalon, sinistro a colpo sicuro, Kastrati salva in due tempi.14:25

22' AMMONITO Dezi, in ritardo su Ogunseye.14:27

24' I ritmi si mantengono buoni, le due squadre si affrontano sulla mediana.14:29

25' St Clair allarga per Felicioli, cross mal calibrato.14:29

26' Traversone di Ferrarini, Maleh si coordina al volo, rasoterra fuori non di molto.14:31

28' Sfida in velocità tra Tsadjout e Ferrarini, ha la meglio l'arancioneroverde.14:32

29' AMMONITO Camigliano, trattenuta su Johnsen.13:34

31' Fraseggio dei granata, gli arancioneroverdi attendono nella propria metà campo.14:36

33' GOL! Cittadella-VENEZIA 0-1! Rete di Bocalon. Dezi millimetrico per Bocalon che penetra in area e d'esterno infila Kastrati.



35' Dezi a terra, gioco fermo per qualche istante.14:39

37' Bocalon apre per Felicioli, controllato da Adorni.14:42

38' Ogunseye ci prova da posizione angolata, conclusione da dimenticare.14:43

40' Lento giro palla dei granata, gli arancioneroverdi si difendono con ordine.14:45

42' Johnsen spreca una ripartenza, non vede Maleh smarcato dall'altra parte, chiude la difesa granata.14:47

44' Maleh in profondità per Johnsen, Camigliano è in vantaggio.14:48

45' FINE PRIMO TEMPO. Cittadella-Venezia 0-1, decide Bocalon.14:50

Vantaggio meritato degli arancioneroverdi, vicini al gol con Bjarkason e Bocalon - il Doge poi riesce a trovare la rete su un'intuizione di Dezi, sbloccando sè stesso e il risultato. Granata poco incisivi, Ogunseye spreca davanti a Pomini.14:52

Venturato ha bisogno di alzare ritmo e baricentro; Zanetti deve spronare i suoi a mantenere l'intensità, gestendo le energie del gruppo - possibile spezzone per Aramu.14:56

46' SOSTITUZIONE CITTADELLA. Pavan rimane negli spogliatoi, Venturato inserisce il giovane Mastrantonio.15:09

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cittadella-Venezia 0-1, manovra degli arancioneroverdi.15:09

46' AMMONITO Adorni, ostruzione su Felicioli.15:10

48' Azione prolungata dei granata, Donnarumma direttamente sul fondo.15:11