LIVE MONZA - BRESCIA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori12:09

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Monza e Brescia, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B.12:09

Reduce da quattro vittorie consecutive il Monza chiude la stagione regolare col duplice obiettivo di difendere il terzo posto e giocarsi le ultime speranze di promozione diretta; il Brescia invece è ottavo, viene da tre successi di fila e ha bisogno dei tre punti per garantirsi i playoff.12:13

Nei 57 precedenti disputati in Serie B bilancio di 20 vittorie del Brescia, 20 pareggi e 17 successi in favore del Monza che si impose nella gara d'andata grazie ad una rete di Frattesi.13:26

Formazioni ufficiali e Monza in campo col 3-5-2: Di Gregorio - Bettella, Bellusci, Pirola - Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto - Gytkjaer, Dany Mota. A disposizione: Sommariva, Donati, Boateng, D'Errico, Scaglia, Barillà, Armellino, Scozzarella, Ricci, Balotelli, Diaw, D'Alessandro.14:14

Il Brescia si schiera con un 4-3-1-2: Joronen - Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella - Bisoli, Van De Looi, Ndoj - Bjarnason - Aye, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Mateju, Papetti, Pajac, Semprini, Labojko, Jagiello, Spalek, Ragusa.13:55

Brocchi deve rinunciare a Paletta e schiera Bettella nella difesa a tre completata da Bellusci e Pirola; a centrocampo ancora Barberis in regia con Frattesi e Colpani a supporto mentre nessuna novità nemmeno in attacco con Gytkjaer al fianco di Dany Mota.14:13

Clotet opera due cambi rispetto all'undici titolare visto contro il Pisa. In difesa la novità è Karacic al posto di Mateju mentre in mediana fuori Jagiello e spazio per Ndoj al fianco di Bisoli e Van De Looi. Tutto confermato dalla trequarti in su con Bjarnason alle spalle di Aye e Donnarumma.13:23

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Pairetto.13:52

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Brescia.14:05

3' Prima azione in velocità del Monza che guadagna un corner con Dany Mota. Sugli sviluppi Barberis pesca Dany Mota a centro area che colpisce di testa senza inquadrare la porta.14:08

5' Bjarnason porta palla centralmente ma sbaglia il suggerimento per Donnarumma. Allontana la difesa di casa e sul proseguo Donnarumma impatta di testa ma spedisce sopra la traversa.14:10

6' Calcio di punizione guadagnato da Aye sulla trequarti. Avvio molto aggressivo da parte degli ospiti.14:11

7' Calcio di punizione di Ndoj che spiove in area di rigore. Sampirisi evita pericoli e allontana in corner.14:12

9' Avvio piuttosto equilibrato con le squadre che cercano di giocare palla a terra.14:14

10' Cross insidioso di Carlos Augusto bloccato in presa sicura da Joronen. Riparte la squadra di Clotet.14:15

12' Karacic si libera di Carlos Augusto e allarga per Bisoli. Cross di prima intenzione del centrocampista bloccato da Di Gregorio senza troppi patemi.14:17

14' Traversa del Monza! Carlos Augusto opera un cross basso in area di rigore. Frattesi si inserisce e colpisce di prima intenzione in modo un po' sporco ma la traversa salva Joronen.14:19

16' Prima grande occasione della partita per il Monza che però in questa fase sembra soffrire il palleggio veloce del Brescia.14:21

17' Cross forte e teso di Sampirisi allontanato da Mangraviti. Sul corner seguente rovesciata in area di Bettella murata da Bjarnason.14:24

19' Colpo di testa di Pirola che non trova la porta sugli sviluppi di un corner. Alza la pressione la squadra di Brocchi.14:24

22' Stop e tiro di Frattesi dalla distanza che chiama Joronen alla parata. Brescia che fa la partita ma concede occasioni ai padroni di casa.14:28

24' Passaggio mal calibrato di Colpani per Carlos Augusto che già pregustava il cross in area. 14:29

25' Colpani riceve palla in area e conclude. Destro debole che non crea problemi a Joronen.14:30

27' Cresce il possesso palla del Monza che ora alza il baricentro e costringe il Brescia sulla difensiva.14:32

29' Donnarumma controlla in area e poi trova lo spazio per la conclusione in girata. Conclusione debole bloccata a terra da Di Gregorio.14:33

30' Sampirisi si libera in area di Martella e appoggia per Colpani a rimorchio. Il centrocampista evita Bisoli con una finta e calcia ma trova l'opposizione di Cistana.14:35

31' Problemi alla caviglia sinistra per Ndoj. Pairetto arresta momentaneamente il gioco.14:36

32' Sponda di Gytkjaer per Frattesi che si invola in campo aperto ma poi sbaglia lo scarico per Dany Mota. Recupera e allontana in fallo laterale la difesa bresciana.14:37

34' Dany Mota riceve in area ma poi sciupa tutto con un passaggio impreciso. Riparte il Brescia.14:39

36' Traversone di Bisoli su cui si avventa Bjarnason. Pallone di poco impreciso che termina direttamente oltre la linea di fondo.14:41

38' Traversone di Martella che spiove sul secondo palo. Bjarnason colpisce al volo ma spedisce la sfera molto lontano dalla porta di Di Gregorio.14:43

40' Bellusci si sgancia centralmente e carica il destro dalla lunga distanza. Sulla traiettoria però si trova Gytkjaer che devia sul fondo.14:45

41' Dany Mota si libera di Cistana e una volta sul fondo crossa a centro area. Colpani aggancia il pallone ma poi perde il possesso complice il ritorno della difesa ospite.14:47

43' Corner di Martella allontanato da Bettella. Brescia che però rimane in possesso palla.14:48

44' Cartellino giallo a Ndoj per un fallo tattico ai danni di Frattesi.14:49

45'+1' Finisce il primo tempo, Monza-Brescia 0-0.14:50

Termina a reti bianche un primo tempo piuttosto equilibrato. Brescia propositivo ma poco pericoloso dalle parti di Di Gregorio mentre il Monza bussa soprattutto in ripartenza e sfiora il vantaggio con la traversa colpita da Frattesi.15:10

Più occasioni da gol per il Monza che cerca di sfruttare la velocità di Dany Mota e gli inserimenti di Frattesi e Colpani mentre il Brescia opera tanti traversoni ma fatica ad innescare la coppia d'attacco. Ripresa tutta da vivere con le due panchine possibili chiavi per indirizzare il match.14:54

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dal Monza.15:09

47' Colpani finta il tiro dal limite e allarga per Carlos Augusto. Cross forte e teso in area su cui è provvidenziale Mangraviti in anticipo su Gytkjaer.15:12

48' Cartellino giallo per Bellusci, autore di un intervento falloso al limite dell'area ai danni di Aye.15:12