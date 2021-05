LIVE PISA - VIRTUS ENTELLA 1-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Pisa va a caccia del primo successo contro la Virtus Entella in Serie B; finora per i toscani un bilancio di tre pareggi e due sconfitte, inclusa quella del match d’andata.13:50

Gioco subito fermo: qualche problema all'occhio per Morosini, pronto a rientrare in campo dopo pochi secondi.14:07

Marin raccoglie una deviazione in area, ma da posizione laterale non riesce a trovare il cross, mandando la palla direttamente oltre la linea di fondo.14:11

13'

Buona occasione anche per la Virtus Entella! Passaggio in profondità per Rodriguez che, dal fondo, mette indietro per Morosini, il cui tentativo di prima intenzione è murato in modo decisivo da Benedetti.14:18