Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca è tutto pronto per Ascoli-Genoa, partita valevole per la 17ª giornata di Serie B.11:22

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Pisa, sono chiamati a risalire la china e a conquistare una vittoria che manca in campionato dal 29 ottobre (0-2 contro il Venezia).11:38

Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Ascoli e Genoa in casa dei marchigiani in Serie B: due successi per parte e un pareggio – il Grifone è però imbattuto a partire dal 2000 contro i bianconeri in trasferta nel torneo cadetto (2V, 1N).11:23