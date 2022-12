Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Cosenza, diciasettesima giornata di Serie B.14:13

Gli arancioneroverdi, in striscia positiva da tre gare e vogliosi di bissare la prima vittoria interna contro la Ternana, affrontano i rossoblu - imbattuti da quattro gare e reduci da tre pareggi di fila.14:15

4-3-2-1 per il Cosenza: Marson - Rispoli, Vaisanen, Rigione, La Vardera - Voca, Brescianini, Florenzi - Brignola, D'Urso - Nasti. A disp.: Matosevic, Vallocchia, Venturi, Merola, Meroni, Panico, Sidibe, Calo, Camigliano, Kornvig, Larrivey, Zilli.14:25

Out Ceppitelli, gioca Modolo. Vanoli ritrova Joronen tra i pali e ripropone il tandem Johnsen-Pohjanpalo in attacco con Candela e Zampano sulle fasce. Andersen preferito a Busio in mediana.14:19