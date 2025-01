Dopo aver perso nella gara di andata contro il Mantova (2-3) nell’unico precedente tra queste due squadre in campionato, il Cosenza potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una formazione neopromossa per la seconda volta negli ultimi due campionati di Serie BKT.14:19

Da inizio novembre, solo la Sampdoria (zero vittorie) ha vinto meno gare del Cosenza in Serie BKT (una); in aggiunta, i lupi non ottengono un successo da sette gare di fila in cadetteria (3N, 4P).14:19