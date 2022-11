LIVE CAGLIARI - PISA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori13:35

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Pisa, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.13:35

Il Cagliari ha bisogno dei tre punti per provare a ritrovare la zona playoff, sperando in risultati positivi dagli altri campi. La squadra di Fabio Liverani è infatti decima a tre punti di distanza dal gruppone a quota 19, formato da Parma, Ascoli, Brescia e Sudtirol. I sardi sono reduci da due pareggi consecutivi contro gli altoatesini e la Reggina e hanno fatto registrare l'ultima vittoria poco meno di un mese fa. In casa, i rossoblù hanno collezionato tre successi, un pareggio e due sconfitte.13:40

Vincendo oggi, invece, il Pisa scavalcherebbe proprio il Cagliari, portandosi a 17 punti. I toscani vogliono aumentare il loro distacco dalla zona playout, ora a soli due punti. La squadra di Luca D'Angelo è imbattuta dallo scorso 10 settembre e negli ultimi due mesi ha collezionato tre vittorie e quattro pareggi. Lontano dall'Arena Garibaldi, però, i nerazzurri hanno ottenuto un solo successo, a fronte di tre segni X e due sconfitte.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera in campo con un 4-3-2-1: Radunovic; Di Pardo, Altare, Capradossi, Carboni; Nandez, Viola, Deiola; Rog, Pereiro; Lapadula. A disposizione: Aresti, Zappa, Dossena, Obert, Barreca, Makoumbou, Lella, Kourfalidis, Millico, Mancosu, Griger, Luvumbo.14:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera in campo con un 4-3-2-1: Livieri; Calabresi, Rus, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Morutan, M. Tramoni; Torregrossa. A disposizione: Dekic, Canestrelli, Hermannsson, Esteves, Ionita, Jureskin, De Vitis, L. Tramoni, Piccinini, Mastinu, Masucci, Sibilli.13:56

Due soli cambi per Liverani, che deve fare a meno di Goldaniga, Falco e Pavoletti. Carboni guadagna una maglia sulla fascia sinistra di difesa a discapito di Obert e Barreca, mentre Pereiro affiancherà Viola sulla trequarti alle spalle di Lapadula. Solo panchina per Mancosu e Luvumbo.13:51

Quattro modifiche, invece, per Luca D'Angelo, preferisce Calabresi e Rus a Esteves e Hermannsson in difesa e dà fiducia a Touré in mezzo al campo, lasciando in panchina l'ex Ionita. Conferma per Morutan sulla trequarti, al cui fianco agirà l'altro ex Matteo Tramoni. Partono inizialmente fuori Mastinu, Masucci e Sibilli.13:54

Quasi tutto pronto alla Unipol Domus di Cagliari. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Rutella darà il via al match.13:55

FISCHIO D'INIZIO! Comincia Cagliari-Pisa. Il primo pallone è giocato dagli ospiti.14:01

2' TRAMONI SUBITO VICINO AL GOL! Il Pisa recupera palla sulla trequarti, Morutan serve all'indietro l'ex di giornata che calcia troppo debolmente. Radunovic riesce a respingere.14:03

5' Beruatto crossa al centro dell'area per Torregrossa che gira di testa trovando l'opposizione di Capradossi. Proteste del numero 10 del Pisa per un presunto tocco di mano del difensore scuola Roma.14:06

8' Ritmo molto alto in questo inizio di partita.14:08

10' Calcio di punizione di Viola battuto direttamente verso la porta, Livieri non si fida della presa e smanaccia in corner.14:11

13' GOL ANNULLATO AL PISA! Morutan combina con Tramoni e serve Torregrossa in area. Il numero 10 tiene a distanza Capradossi e gira in porta bucando Radunovic, ma l'arbitro Rutella ferma tutto per fuorigioco.14:14

16' È il Cagliari a fare la partita in questo inizio di match, ma il Pisa ha dimostrato di saper far male quando riparte.14:17