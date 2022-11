LIVE MODENA - PERUGIA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Match del primo pomeriggio che si gioca nella cornice dell'Alberto Braglia di Modena. L'incontro è tra due squadre che non si affrontavano dalla stagione 2020/2021, nel Campionato di LegaPro. Una gara che mette in palio tre punti che risulterebbero preziosi per entrambe le formazioni, coinvolte in una tesa lotta per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. I padroni di casa del Modena si vedono ora fissi in 15^ posizione a 12 punti totali, e non trovano la vittoria dalla 9^ giornata; nelle ultime 3, due sconfitte ed un pareggio per gli emiliani. Situazione simile quella degli ospiti del Perugia: il Grifo occupa l'ultimo tassello della classifica con un totale complessivo di 7 punti; le ultime 3 gare dei perugini vedono un'importante vittoria a Reggio Calabria contro la Reggina, e due sconfitte consecutive.13:53