LIVE PARMA - CITTADELLA 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori13:10

Tredicesima giornata di Serie B, al Tardini il Parma ospita il Cittadella, una sfida tra due squadre in lotta per uno slot play off.13:10

I Ducali sono sesti a quota 19 punti e, con una vittoria, potrebbero agganciare la zona promozione diretta (aspettando i risultati di Genoa e Reggina); i veneti sono a quattro punti dai play off ma a tre dalla zona play out, nella ormai classica classifica cortissima della Serie B.13:13

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA con il 4-2-3-1, Corvi - Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde - Vazquez, Estevez - Sohm, Bonny, Tutino - Inglese. A disposizione: Santurro, Borriello, Balogh, Benedyczak, Bernabè, Hainaut, Camara, Juric, Mihaila, Circati, Zagaritis, Man.13:30

La formazione del CITTADELLA: 4-3-1-2 per gli ospiti, che schierano Kastrati - Mattioli, Perticone, Visentin, Donnarumma - Vita, Pavan, Mastrantonio - Varela - Beretta, Antonucci. A disposizione: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Mazzocco, Tounkara, Frare, Carriero, Danzi, Magrassi.13:32

Pecchia ritrova Inglese e lo schiera dal primo minuto, alle sue spalle il trio Sohm, Bonny e Tutino, spostato per questa sfida a sinistra. Vazquez in mediana, in difesa Osorio in coppia con Valenti. Solo panchina per Bernabé e Man.13:34

Gorini sostituisce lo squalificato Cassandro con Mattioli, conferma Lores Varela dietro alle due punte Antonucci e Beretta. A centrocampo trio formato da Vita, Pavan e Mastrantonio.13:35

Dirige il match l'arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo.13:37

1' INIZIA PARMA - CITTADELLA! Primo pallone per gli ospiti.13:59

1' Parma con la classica maglia bianca e croce nel petto, Cittadella in completo giallo. 13:59

2' Intervento in ritardo di Turino su Mastrantonio: Volpi non fischia il fallo ma ferma il gioco per valutare le condizioni della mezzala.14:02

3' Check del VAR per l'intervento di Tutino, si riparte a giocare senza nessun cartellino.14:03

4' Cittadella molto aggressivo, Parma che sta faticando a proporre gioco per il pressing avversario.14:04

5' Varela entra in area e cerca il rimorchio di Mastrantonio, attento Estevez in chiusura.14:05

6' Angolo per il Parma, con i ducali che protestano per un tocco di mano di Visentin: per Volpi é solo corner.14:06

7' Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione potente di Sohm: la palla colpisce Inglese che era in netta posizione di fuorigioco.14:07

8' Gran anticipo a centrocampo di Mattioli, scarico su Varela che mette ancora al centro: attenta la retroguardia ducale.14:08

9' Vazquez da regista puro, tanta qualità in mediana per il Parma in questo 4-2-3-1 molto offensivo.14:09

10' Tutino scarica per Vazquez, palla dentro per Bonny che peró non intuisce le intenzioni del Mudo: Kastrati controlla l'uscita della sfera sul fondo.14:10

11' Punizione dalla sinistra per il Parma: schema dei Ducali vanificato dal fallo in attacco di Inglese.14:11

13' Parma che sta guadagnando metri, Cittadella ora in difficoltá nel pressare la squadra di casa.14:13

14' Continua il giro palla del Parma che non trova il varco nella ordinata difesa granata.14:14

15' Perticone chiude bene su Inglese, lanciato da Vazquez: il centrale serve Kastrati che allontana.14:16

16' Fallo di Pavan su Vazquez: punizione dalla trequarti per il Parma.14:17

17' GOL! PARMA - Cittadella 1-0! Rete di Enrico Del Prato. Punizione di Estevez che pesca la torre di Valenti, il difensore serve l'inserimento del suo terzino che, da due passi, insacca di potenza.



18' Parma che sblocca la partita da calcio da fermo, dopo che aveva faticato a creare occasioni su azione. Ora il Cittadella dovrà rivedere il copione della su partita.14:18