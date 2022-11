LIVE VENEZIA - REGGINA 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Reggina, tredicesima giornata di Serie B.11:03

Gli arancioneroverdi, alla ricerca del primo successo interno, all'esordio in panchina di Paolo Vanoli - terzo tecnico stagionale dopo Javorcic e Soncin - affrontano l'ex Inzaghi: gli amaranto, secondi in classifica, puntano ad accorciare sulla capolista Frosinone.11:05

4-3-3 per la Reggina: Ravaglia - Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo - Fabbian, Majer, Hernani - Canotto, Gori, Rivas. A disp.: Colombi, Cionek, Dutu, Liotti, Loiacono, Di Chiara, Crisetig, Obi, Bouah, Ricci, Cicerelli, Menez.13:42

Vanoli opta per Busio alle spalle dell'inedito tandem d'attacco Johnsen-Pohjanpalo. Andersen preferito a Fiordilino in mediana, in porta Joronen torna titolare dopo la squalifica.13:39