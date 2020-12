LIVE PESCARA - VICENZA 1-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Adriatico

Città: Pescara

Capienza: 24400 spettatori15:33

Benvenuti allo Stadio Adriatico di Pescara per l'11esima giornata di Serie B: i delfini saranno guidati per la prima volta in casa da Roberto Breda, subentrato a Massimo Oddio dopo al sconfitta col Pordenone. Di fronte agli abruzzesi ci sarà il Vicenza di Domenico Di Carlo.15:33

Per i veneti sono stati due giorni molto impegnativi a livello emotivo: dopo la camera ardente di ieri al Romeo Menti, questi mattina nel Duomo di Vicenza si sono tenuti i funerali del mitico Paolo Rossi. In tre anni (1976-1979) con la maglia della Lanerossi, il Pablito nazionale ha realizzato ben 60 gol in 94 presenze, in quella che per lui fu probabilmente l'esperienza della svolta e dell'ascesa nell'elite del calcio mondiale.15:34

Ovviamente le due formazioni scenderanno in campo con il lutto al braccio e verrà rispettato il minuto di silenzio prima dell'inizio del match.15:41

Il Pescara tenterà di confermare il successo di settimana scorsa ad Ascoli per provare ad uscire dalle zone caldissime di classifica: solo 1 punto distanzia infatti gli abruzzesi dall'Ascoli ultimo della graduatoria.15:34

Per farlo Breda schiererà ancora un 3-5-2: Fiorillo - Antei, Bocchetti, Jaroszynski - Omeonga, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Crecco - Galano, Ceter.15:35

Tre cambi rispetto al match di settimana scorsa: fuori Balzano e Nzita (neanche convocati per dei fastidi muscolari) sostituiti da Antei e Crecco, in panchina invece Bellanova a cui Breda ha preferito Omeonga.15:35

Il Vicenza arriva da 3 pareggi consecutivi e in campionato non perde dal 24 ottobre. Nonostante la striscia positiva, e una gara da recuperare, anche i veneti si trovano nelle zone basse della classifica con solamente 2 punti di vantaggio sul Pescara.15:36

Di Carlo per questa trasferta si affida a un 4-4-2: Perina - Zonta, Padella, Cappelletti, Barlocco - Guerra, Rigoni, Cinelli, Dalmonte - Meggiorini, Jallow.15:36

Rispetto al pareggio contro il Cosenza non troviamo nell'11 titolare Bruscagin (non convocato per problemi fisici), Beruatto, Da Riva e Marotta, sostituiti rispettivamente da Zonta, Barlocco, Rigoni e Jallow.15:36

Il direttore di gara sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. I suoi assistenti saranno Tacisio Villa, anch'esso della sezione di Rimini, e Gabriele Nuzzi della sezione di Valdarno. Quarto Uomo Federico D’Ionisi dell’Aquila.15:36

1' INIZIA Pescara-Vicenza. Palla ai padroni di casa. 16:02

2' GOL! PESCARA-Vicenza 1-0! Padroni di casa subito avanti con Memushaj. Il centrocampista albanese è bravo in mezzo all'area a sfruttare al meglio la spizzata di Ceter, su un bel cross dalla sinistra di Crecco, per superare Perina e sigliare il suo primo gol stagionale.



Guarda la scheda del giocatore Ledian Memushaj16:09

6' Fallo di Ceter su Rigoni. 16:07

7' GOL! Pescara-VICENZA 1-1! Reazione immediata dei veneti che pareggiano i conti con Meggiorini. Gran giocata di Jallow sulla destra e assist al bacio per l'ex Chievo che da pochi passi non può sbagliare. Tutto di nuovo in parità.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Meggiorini16:10

9' Jallow scatenato! Antei deve metterlo giù al limite dell'area spendendo un giallo. 16:11

10' Qualche protesta da parte del Vicenza per un colpo di mano di Maistro sugli sviluppi del calcio di punizione guadagnato da Jallow. Qualche dubbio rimane. 16:13

12' Ceter vicinissimo al gol! Cross di Omeonga e colpa di testa dell'attaccante di casa che lambisce il palo. 16:14

13' Ci prova anche Memushaj: tiro da posizione defilata che termina abbondantemente fuori. 16:14

14' Sulla destra il Vicenza continua a far male: Zonta arriva solissimo sul fondo ma il cross non è preciso e viene raccolto da Fiorillo. 16:16

15' Altra conclusione di Memushaj, questa volta è bravo Perina ad apporsi con i pugni. 16:17