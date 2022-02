Il Monza, settimo in classifica e in piena bagarre playoff, ospita all'U-Power Stadium la Spal, bisognosa di punti per risalire dalla piazza numero 14 e per mettere altre lunghezze tra sé e la zona calda della graduatoria. La gara di andata, giocata al Mazza, finì 1-1 con le reti di Colombo e Carlos Augusto. I padroni di casa vengono da un inizio di 2022 sulle montagne russe: pareggio con il Perugia, vittoria sulla Reggina e sconfitta a Cremona. I ferraresi hanno invece ottenuto tre pareggi in altrettante gare e vanno a caccia di quella vittoria che manca dal 4 dicembre a Crotone.10:08