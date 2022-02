LIVE PERUGIA - FROSINONE 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tutto pronto al Renato Curi per la sfida Perugia-Frosinone, gara valida per la 22ª giornata di Serie BKT.16:04

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-5-2 per il Perugia: Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Ferrarini, Santoro, Burrai, Segre, Lisi; De Luca, Olivieri.16:17

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Frosinone: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci, Garritano; Ciano, Novakovich, Zerbin.16:10

Grosso schiera il tridente al Curi per rendere la sua squadra più offensiva, quindi Novakovich al centro e Ciano e Zerbin sulle fasce.16:13

OCCASIONE PERUGIA! Prima Olivieri tenta il tiro scivolando in area del Frosinone, poi Burrai sulla respinta arriva al tiro di destro trovando la deviazione per il primo corner, con la palla che esce di poco.16:18

Cross al centro di Ciano con Burrai che devia in porta, ma Chichizola è attento e blocca il pallone.16:22

Fuorigioco! Il Frosinone segna, ma Zampano che aveva messo al centro il traversone vincente era in posizione di offside.16:27

GOL! PERUGIA-Frosinone 1-0! Rete di Manuel De Luca. Lancio lungo per De Luca, Szyminski vuole anticipare l'attaccante del Frosinone, ma colpisce il proprio portiere Ravaglia e regala la palla di testa a De Luca che da solo davanti alla porta mette dentro per il vantaggio del Perugia. Guarda la scheda del giocatore Manuel De Luca 16:32

AMMONITO Segre! Intervento in ritardo alle spalle di Ciano, giallo per Segre.16:34

OCCASIONE PERUGIA! Cross basso al centro di Lisi per Santoro che si libera della marcatura e va a botta sicura trovando la deviazione in corner.16:39

23'

GOL! PERUGIA-Frosinone 2-0! Rete di Marco Olivieri. Dagli sviluppi di un corner arriva il sinistro di prima intenzione di Lisi che trova una gran risposta in tuffo di Ravaglia che respinge, poi Santoro raccoglie fuori area e mette sul secondo palo per Dell'Orco che fa l'assist per la mezza rovesciata vincente di Olivieri.



Guarda la scheda del giocatore Marco Olivieri16:41