Il Cittadella è una delle squadre più in forma del campionato cadetto: non perde infatti da quasi tre mesi (1-2 contro la Cremonese il 27 ottobre scorso) e vanta una striscia aperta di otto risultati utili consecutivi (sei vittorie, due pari). I granata occupano attualmente il quinto posto in classifica con 33 punti, 25 gol fatti e 20 subiti.13:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo risponde con un 4-3-3 in cui figurano: Pigliacelli - Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Segre, Stulac, Henderson - Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Lanna. A disposizione: Kanuric, Nespola - Aurelio, Buttaro, Lucioni, Mateju - Gomes, Valente, Vasic - Di Mariano, Mancuso, Soleri.13:31

Rispetto all’ultimo impegno di campionato, pareggiato 0-0 ad Ascoli, mister Gorini non cambia modulo ma lancia Cassano (al posto di Tessiore) a supporto del tandem d’attacco, formato stavolta dal confermato Pittarello e da Pandolfi. Difesa a quattro confermatissima, con Carissoni e Salvi terzini, in porta sempre Kastrati.13:40

Con Marconi squalificato, una sola novità nell’11 titolare del Palermo di Corini (anche se oggi in panchina ci sarà Lanna): si tratta di Stulac al posto di Gomes per giocare in mezzo in un centrocampo a tre formato anche da Henderson e Segre. Confermatissimo il tridente offensivo, con capitan Brunori alla ricerca dell’ottavo centro stagionale in questa Serie B.13:40