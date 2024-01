Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Como-Spezia, gara valida per il turno numero 20 del Campionato di Serie B.13:31

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, poi sarà Como-Spezia! Nel ventesimo turno della corrente stagione, il calendario mette a confronto Lariani ed Aquile dopo quattro mesi dall'ultima volta; il più recente incrocio tra azzurri e bianconeri è rintracciabile nello scorso 3 settembre, nella sfida che si concluse con una vittoria ospite a favore del Como per 0-1. Schieramenti che oggi si presentano al Sinigaglia con situazioni di classifica diametralmente opposte: terza posizione per i padroni di casa lombardi, fissi a 35 punti a parimerito con il Venezia posto al secondo tassello, 19^ posto invece per i liguri, che hanno finora collezionato 17 punti.13:36