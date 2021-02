Salernitana

La gara di andata terminò 1-1, in virtù delle reti di Djuric e Rigoni.11:28

I campani, reduci dai pareggi consecutivi con Reggina, Chievo e Pisa, vogliono approfittare del passo falso del Monza per agganciare il terzo posto in classifica. Djuric affiancherà Tutino in attacco. 11:35