Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca è tutto pronto per Ascoli-Como, partita valevole per la 22ª giornata di Serie B.13:40

I bianconeri, reduci dalla sconfitta interna contro il Perugia, sono chiamati a raccogliere punti preziosi per non perdere contatto dalla zona playoff.13:45

Gli ospiti, che hanno collezionato 6 punti nelle ultime cinque gare, non hanno trovato il successo nelle ultime quattro giornate di campionato.13:53

ASCOLI (4-3-1-2) FORMAZIONI UFFICIALI: Leali - Salvi, Bellusci, Botteghin, D’Orazio - Collocolo, Buchel, Caligara - Maistro - Tsadjout, Bidaoui. A disposizione: Bolletta, Tavcar, Baschirotto, Ricci, Iliev, Quaranta, Palazzino, Saric, De Paoli, Falasco. All. Andrea Sottil.14:54

COMO (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALI: Facchin - Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou - Parigini, Bellemo, Arrigoni, Gatto - Cerri, Gabrielloni. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Bertoncini, Iovine, Kabashi, Ciciretti, Blanco, Nardi, Cagnano, Peli, Gliozzi, Bovolon. All. Giacomo Gattuso.14:55

L’Ascoli è imbattuto in casa contro il Como in Serie B grazie a quattro vittorie e tre pareggi, con soli due gol subiti in totale, nemmeno uno nelle ultime quattro sfide.13:41