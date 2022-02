Stadio Via Del Mare di Lecce 13 Febbraio 2022 ore 15:30

Tante opzioni per Caserta che punta su Forte in attacco accompagnato da Improta e Insigne; a centrocampo Petriccione preferito a Caló, in difesa coppia centrale formata da Barba e Glik.15:06

La formazione del BENEVENTO: 4-3-3 anche per gli ospiti, Paleari - Letizia, Glik, Barba, Masciangelo - Ionita, Petriccione, Acampora - Insigne, Forte, Improta.15:01

Benevento settimo a cinque punti dai giallorossi: una vittoria riaprirebbe completamente la classifica e le speranze promozione per le Streghe.14:54

Allo Stadio Via del Mare il Lecce ospita il Benevento in questo big match della ventiduesima giornata di Serie B: i salentini, raggiunti in vetta da Cremonese e Pisa, vogliono la vittoria per continuare a guidare la classifica.14:53

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori14:53

PREPARTITA

Lecce - Benevento è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 13 febbraio alle ore 15:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Benevento sarà Luca Pairetto coadiuvato da Giacomo Paganessi e Dario Cecconi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente Lecce si trova 1° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte); invece il Benevento si trova 7° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Lecce ha segnato 35 gol e ne ha subiti 18; il Benevento ha segnato 33 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Benevento - Lecce si è giocata il 10 settembre 2021 e si è conclusa 0-0.

In casa Lecce ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Vicenza e Como ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato la SPAL, Alessandria e il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 1-1 mentre Il Benevento ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gianluca Lapadula con 10 gol.

Lecce e Benevento si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce non ha mai vinto, il Benevento non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Benevento Partite giocate 21 21 Numero di partite vinte 11 10 Numero di partite perse 2 5 Numero di partite pareggiate 8 6 Gol totali segnati 35 33 Gol totali subiti 18 20 Media gol subiti per partita 0.9 1.0 Percentuale possesso palla 53.0 55.6 Numero totale di passaggi 8592 9394 Numero totale di passaggi riusciti 6652 7720 Numero di tiri nello specchio per partita 114 95 Percentuale di tiri in porta 49.8 40.4 Numero totale di cross 521 442 Numero medio di cross riusciti 134 95 Duelli per partita vinti 1176 1040 Duelli per partita persi 1116 954 Corner subiti 86 113 Corner guadagnati 121 126 Numero di punizioni a favore 309 316 Numero di punizioni concesse 328 268 Tackle totali 316 263 Percentuale di successo nei tackle 61.4 54.8 Fuorigiochi totali 59 46 Numero totale di cartellini gialli 45 45 Numero totale di cartellini rossi 0 2

