LIVE ASCOLI - VENEZIA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Del Duca tutto pronto per Ascoli-Venezia, ventottesima giornata di Serie B.13:02

4-3-1-2 per il Venezia: Pomini - Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci - Fiordilino, Taugourdeau, Maleh - Aramu - Di Mariano, Esposito. A disp.: Maenpaa, Ferrarini, St. Clair, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Molinaro, Crnigoj, Rossi, Bjarkason, Forte, Bocalon.13:10

Squalificato Johnsen, bomber Forte ancora non al meglio, Zanetti opta per la coppia Di Mariano-Esposito con Aramu a supporto. Turno di riposo per capitan Modolo e Felicioli, spazio a Svoboda e Ricci.13:09