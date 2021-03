LIVE FROSINONE - BRESCIA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori13:33

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone - Brescia, partita della ventottesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.13:33

Al Benito Stirpe sfida tra due squadre discontinue e alla ricerca di punti per dare nuovi impulsi alla propria stagione. Il Frosinone è uscito dalla zona playoff, distante cinque punti alla Spal ottava; il Brescia invece è anche lei cinque punti lontano però dalla zona playout. Una vittoria permetterebbe ad entrambe maggiore tranquillità e fiducia per riprendere il proprio percorso.13:39

Così dunque scenderà in campo il FROSINONE (3-5-2): Bardi - Brighenti, Szyminski, Capuano - Salvi, Rohden, Maiello, Gori, D’Elia - Novakovich, Iemmello. A disposizione: Trovato, Iacobucci, L. Vitale, Curado, Ariaudo, Kastanos, Tribuzzi, Carraro, M. Vitale, Parzyszek, Brignola, Ciano. All. Alessandro Nesta.13:40

La risposta sul campo degli ospiti del BRESCIA (4-3-2-1): Joronen - Karacic, Cistana, Chancellor, Martella - Bisoli, Van de Looi, Bjarnason - Jagiello, Ragusa - Aye. A disposizione: Kotnik, Papetti, Mateju, Pajac, Mangraviti, Ndoj, Labojko, Donnarumma, Skrabb, Fridjonsson. All. Pep Clotet.13:41

Dopo la vittoria di Cosenza, il tecnico Nesta opta quattro ritocchi di formazione. In difesa gioca Capuano al posto di Curado, a centrocampo giù Kastanos e Zampano e dentro Rohden con D’Elia. A far coppia con Novakovich in attacco, infine, c’è Iemmello. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Baroni, Luciani, Marcianò, Boloca, Vettorel, Millico. 13:42

I tre punti importantissimi di Venezia suggeriscono all'allenatore Clotet di non cambiare il proprio assetto tattico e di uomini. Novità importante è il ritorno, almeno in panchina, di Alfredo Donnarumma. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Donnarumma, Spalek, Semprini, Ndoj, Ninkovic, Pandolfi.13:44

Ad arbitrare la sfida sarà Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina. 13:46

TABÙ STIRPE - Per il Frosinone la partita di oggi è anche una sfida contro... se stessi: infatti la squadra gialloblù non vince in casa dal 5 dicembre scorso, 3-2 sul ChievoVerona. Nelle 7 seguenti uscite allo Stirpe si contano 5 pareggi e 2 sconfitte. Ma anche per i biancoazzurri è una sfida contro la cabala: i lombardi non segnano in questo stadio da 360’, le ultime quattro partite intere disputate: l' ultima rete fu di Andrea Caracciolo al 90’ di Frosinone-Brescia 0-3 del 28 febbraio 2009.13:50

FATALI CALI DI CONCENTRAZIONE - Un fattore forse decisivo per questa partita è il comportamento delle due squadre negli ultimi 15 minuti di gioco del primo tempo. Il Frosinone infatti è una squadra "distratta" che incassa più gol (11), mentre i lombardi vanno all’attacco in questo periodo di partita con 10 reti segnate.13:54

Le squadre entrano sul prato dello stadio, il Brescia in divisa bianca con il noto inserto azzurro a "v" sul petto. Terreno in ottime condizioni e giornata soleggiata e calda. 13:58

1' FISCHIO D'INIZIO! Inizia la partita con il primo pallone toccato dai gialloblù. 14:00

2' Calcio di punizione in favore del Frosinone sull'out di destra: secondo l'arbitro Martella interviene in modo falloso su Salvi.14:02

3' Traiettoria verso il centro di Maiello: taglio sul primo palo di Gori a girare di testa il pallone, ma lo colpisce male mandandolo alto sopra la traversa.14:03

7' Molti errori in fase di costruzione da parte di entrambe le squadre: il Frosinone prova a giocare con il palleggio, mentre il Brescia difende a zona e copre gli spazi. 14:07

9' Prova ad esporsi il Brescia: Jagiello dalla trequarti alza il pallone in avanti in una zona però non ci sono compagni di squadra.14:10

11' IEMMELLO! Prima occasione della partita! Sponda di Novakovich per il compagno sulla trequarti, bravo a saltare Karacic e calciare poi di potenza verso la porta: Joronen è attento e devia in angolo!14:12

13' JAGIELLO! Ci prova il trequartista polacco, accentrandosi da destra e calciando la palla con un sinistro a giro: Bardi in qualche modo la alza sopra la traversa! Botta e risposta tra le due squadre!14:14

15' Primo quarto d'ora di gioco: fase di equilibrio e di studio delle due squadre. Una chance a testa per ora, ma basterà un episodio per accendere i protagonisti in campo.14:17

17' Azione prolungata del Brescia: Karacic da destra lascia partire un traversone alto verso Aye in area, ma Bardi lo anticipa in uscita alta e afferrando la sfera. 14:18

19' Giocata solitaria di Iemmello sulla sinistra, il quale porta palla fino al limite dell'area di rigore e prova a servire i compagni in mezzo, ma la colpisce male mandandola fuori dal campo. 14:20

23' Fase di partita con ritmi buoni ma senza "mordente" nei giocatori in campo: i ciociari cercano spesso la verticalizzazione, i lombardi di allargare il gioco per servire Aye.14:25

25' Di nuovo Iemmello al limite dell'area appoggia la palla in mezzo per l'arrivo di Maiello, il quale ci prova con il destro ma la sua conclusione termina lontanissima dallo specchio della porta. 14:27

29' Primo cartellino giallo per Bjarnason: travolge Rohden per fermarne la sua corsa.14:29

30' Calcio d'angolo per il Frosinone: passaggio teso di Maiello verso il primo palo, allontana di testa la difesa biancoazzurra.14:30

33' Buon momento ora per il Frosinone, anche se non crea occasioni significative, in quanto ha alzato il suo baricentro di gioco. Fatica ad uscire il Brescia con la ripartenza.14:35

35' BARDI! Lungo e lento contropiede del Brescia orchestrato da Jagiello, conclusasi con una sponda di Aye in area proprio per Jagiello ma la sua deviazione è debole e facile per il portiere.14:37

37' Ammonizione per Salvi: intervento in scivolata tardivo su Ragusa.14:40

39' Gioco fermo: è rimasto a terra Novakovich, l'arbitro chiama in campo lo staff medico.14:40

42' Azioni convulse da una parte e dall'altra, terminate con un cross di D'Elia dalla sinistra verso l'area dove non ci sono compagni di squadra.14:43

45' Ci sarà un solo minuto di recupero alla fine del primo tempo. 14:45

45'+1' Duplice fischio e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi a rinfrescarsi le idee: ancora parità tra Frosinone e Brescia!14:46