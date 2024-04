Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori12:38 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-SudTirol, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie B!12:38

Un ultimo mese positivo per la Sampdoria, che ha portato a casa ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite. I blucerchiati hanno pareggiato 2-2 lo scorso weekend a Palermo e, dopo un avvio di stagione difficile, hanno risollevato la classifica che li vede attualmente all'ottavo posto in piena corsa per i play off12:40

Posizione intermedia per il SudTirol, che si trova a 4 punti sopra la zona play out e a cinque di distanza da quella play off. Andamento recente altalenante per la squadra di Valente, con due vittorie, due sconfitte e due pareggi nelle ultime sei uscite, dove gli altotesini hanno ottenuto risultati di prestigio contro le big Parma (0-0) e Cremonese (3-0)13:19

Dirigerà l'incontro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, che sarà coadiuvata dagli assistenti Tolfo e Ricci e dal quarto ufficiale Nicolini. Al Var opereranno Di Martino e Di Bello12:45

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: i blucerchiati si schierano con un 3-5-2: Stankovic - Leoni, Ghilardi, Murru - Barreca, Kasami, Darboe, Yepes, Stojanovic - Verre, De Luca13:21

FORMAZIONE UFFICIALI SUDTIROL: gli ospiti rispondono con il medesimo schieramento, queste la scelte di Valente: Poluzzi - Giorgini, Masiello, Cagnano - Davi, Arrigoni, Kurtic, Tait, Molina - Casiraghi, Odogwu13:06

Le scelte di Pirlo: il tecnico blucerchiato ha perso Askildsen in settimana, davanti Verre vince il ballottaggio con Borini per affiancare De Luca, mentre in mediana agiranno Kasami, Darboe e Yepes. Dietro panchina per Gonzalez, spazio allora al trio formato da Leoni, Ghilardi e Murru davanti a Stankovic, con Barreca e Stojanovic sugli esterni preferiti a Depaoli13:26