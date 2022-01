LIVE TERNANA UNICUSANO - ASCOLI 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta dell'incontro tra Ternana e Ascoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie B.20:11

Al "Liberati" di Terni in campo i padroni di casa ospitano l'Ascoli nell'anticipo del campionato cadetto. Entrambe le squadre hanno avuto un rendimento negativo nelle ultime tre gare del 2021: i bianconeri non vincono dalla sfida con la Reggina, la Ternana invece han conquistato l'ultima vittoria contro il Crotone.20:12

FORMAZIONE TERNANA (4-2-3-1) Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Celli; Paghera, Palumbo; Partipilo, Mazzocchi, Falletti; Donnarumma. All. Lucarelli.20:13

FORMAZIONE ASCOLI (4-3-3): Leali; Baschirotto, Bellusci, Quaranta, D'Orazio; Collocolo, Caligara, Maistro; Palazzino, Tsadjout, Bidaoui. All. Sottil.20:14

Cristiano Lucarelli gioca all'attacco. L'allenatore livornese manda in campo una formazione a trazione anteriore con Partipilo, Falletti e Mazzocchi alle spalle di Donnarumma. In difesa chance importante per Ghiringhelli e Celli con Boben che fa coppia con Sorensen. A centrocampo è Paghera il partner di Palumbo.20:16