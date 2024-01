Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Sampdoria, ventesima giornata di Serie B.15:06

Nuovo anno solare, terminate le vacanze invernali, inizia il girone di ritorno: gli arancioneroverdi, alla ricerca del successo che manca da quattro gare, per riagganciare il secondo posto in classifica; i blucerchiati, un solo punto nelle ultime due partite del 2023, per accorciare sulla zona play-off.15:08