Benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilio per la 23esima giornata di Serie B: la Reggiana ospita l'Ascoli in un match che vede le due formazioni appaiate al terz'ultimo posto a quota 21 punti.12:10

I padroni di casa di Massimiliano Alvini sono reduci da due sconfitte e due successi nelle ultime quattro giornate di campionato. Il gol di Obi che ha sancito l'1-0 finale del Bentegodi non ha cancellato la buona prova offerta dagli emiliani contro una formazione in lotta per la promozione diretta.12:11