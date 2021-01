LIVE VICENZA - FROSINONE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Romeo Menti di Vicenza

Città: Vicenza

Capienza: 17163 spettatori19:42

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Vicenza e Frosinone, incontro valido per la diciottesima giornata di Serie B.19:42

Dopo undici giorni di sosta, riprende il campionato di Serie B. Al "Romeo Menti" si affrontano Vicenza e Frosinone in una gara che mette in palio punti preziosi per gli obiettivi di classifica di entrambe le compagini. Dirigerà l'incontro il sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido.19:43

Lo stop del torneo è arrivato, per i veneti, dopo il roboante successo esterno per 3-0 sul campo del Brescia con la doppietta di Da Riva e il gol di Cappelletti. Mister Di Carlo chiede continuità ai suoi ragazzi per uscire dalla zona calda della graduatoria, visto che i biancorossi sono tredicesimi con solo quattro lunghezze di margine sulla zona playout.19:44

Mettere fine al momento negativo è l'obiettivo principale della truppa di Alessandro Nesta. Questa prima trasferta del 2021 è un crocevia fondamentale per il morale, visto che l'ultima vittoria risale addirittura allo scorso 15 dicembre. Al momento ottava in classifica, la squadra ciociara cerca i tre punti per riportarsi a ridosso delle posizioni di vertice.19:45

Il Vicenza si schiera con la seguente formazione (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Barlocco; Da Riva, Rigoni, Cinelli; Giacomelli; Gori, Meggiorini. All. Di Carlo.20:20

Il Frosinone si schiera con la seguente formazione (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Boloca, Carraro, Kastanos, Beghetto; Parzyszek, Novakovich. All. Nesta.20:20

Mister Di Carlo per l'occasione recupera i vari Meggiorini, Pontisso, Perina e Bruscagin (out causa infortuni di vario genere Ierardi, Longo, Vandeputte, Delmonte e Nalini). Confermatissimo il 4-3-1-2 biancorosso con Giacomelli trequartista alle spalle di Gori e Meggiorini, preferito a Jallow.20:23

Torna al collaudato 3-5-2 il Frosinone di mister Nesta, dove in attacco si affiderà alla coppia Parzyszek e Novakovich. Tra i convocati figura anche il nome del nuovo arrivato Millico (di proprietà del Torino), che potrebbe fare il suo esordio già stasera a partita in corso tra le file ciociare.20:34

1' Inizia il match! Primo pallone giocato dal Frosinone.21:00

3' Inizio di partita piuttosto equilibrato. Pressione alta del Frosinone per recuperare il pallone, mentre il Vicenza gestisce il possesso senza accelerare per il momento.21:04

6' Nesta soddisfatto per questi primi minuti dei suoi, mentre Di Carlo continua a chiedere di più ai suoi. Vicenza che fatica ad attaccare la metacampo avversaria con pericolosità.21:07

9' Poca precisione in questi primi dieci minuti di gioco. Ritmi blandi e zero occasioni da una parte e dall'altra: risultato fermo sullo 0-0.21:10

11' Boloca ubriaca la difesa biancorossa sulla fascia destra, prova a mettere in mezzo un pallone invitante per Novakovich che non riesce a girarsi. Buona occasione per il Frosinone.21:12

14' Momento positivo per il Frosinone che sta sfruttando la poca lucidità in mezzo al campo dei padroni di casa.21:16

17' Gioco fermo per lo scontro di gioco tra Meggiorini e Brighenti. Testa contro testa che vede uscire infortunato il capitano del Frosinone, prontamente medicato dallo staff ciociaro.21:19

21' Buona sponda di Gori per Meggiorini, messo giù da Boloca appena fuori dall'area di rigore. Punizione pericolosa in favore dei padroni di casa.21:22

23' Battuta potente di Meggiorini che, però, colpisce la barriera. Occasione potenziale sfumata per il Vicenza.21:24

26' Parziale ancora in perfetta parità al Menti di Vicenza. Formazione di casa che, dopo un inizio in salita, prova a risalire il campo e a rendersi pericoloso contro un Frosinone in serata.21:27

28' Prima Meggiorini spreca una buona occasione, non calciando dal limite dell'area da ottima posizione. Successivamente Giacomelli conquista un'altra punizione pericolosa dal limite dell'area: vediamo se il Vicenza saprà approfittarne.21:29

29' Punizione battuta in mezzo da Giacomelli, respinta dalla difesa del Frosinone: brivido per i tifosi ciociari.21:31

32' Poco coinvolti gli attacchi in questo primo tempo, con entrambe le squadre che faticano a creare occasioni da gol.21:34

34' Prima occasione del match per il Vicenza. Ottima percussione sulla fascia destra di Da Riva che crossa veloce sul secondo palo. A rimorchio Meggiorini, col corpo all'indietro, tenta comunque il sinistro ma calcia alto sopra la traversa.21:35

36' Cartellino giallo per Luca Rigoni, primo ammonito del match.21:38

39' Ogni volta che il Frosinone attacca sulle fasce si rende pericoloso, ma la formazione di Nesta ancora non è riuscita a tirare verso lo specchio della porta. Altra occasione che sfuma col cross sbagliato di Kastanos in mezzo all'area.21:40

42' Percussione centrale di Beghetto che, col destro, cerca Novakovich dentro l'area. Il giocatore statunitense, però, non riesce ad agganciare un ottimo pallone.21:43

44' Aumenta la pressione la squadra di Nesta. Cross in mezzo di Boloca respinto a fatica dalla difesa del Vicenza, poi arriva Kastanos che calcia malissimo di controbalzo.21:44

45' Un minuto di recupero segnalato dall'arbitro Marchetti.21:46