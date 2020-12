Turno infrasettimanale di Serie B, il Cittadella ospita questa sera al Tombolato il Vicenza in un derby tra due città che distano meno di 30 chilometri.20:12

I locali, una realtà ormai consolidata di questa Serie B, ospitano i biancorossi neopromossi con un progetto importante e reduci dall'importantissima vittoria con il Pescara, arrivata nonostante le espulsioni di Gori e Dalmonte: una sfida sicuramente non facile per i Granata.20:13

Bilancio in parità nelle 16 partite di Serie B tra Cittadella e Vicenza; quattro pareggi e sei vittorie per parte con i granata che si sono aggiudicati il match più recente in cadetteria (2-0 nel maggio 2017).20:14