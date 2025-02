Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.17:06

90'+6' Cartellino Giallo Silvio Merkaj17:01

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI MONALDI! Sudtirol-Sampdoria termina 2-1.16:58

90'+5' Generoso lavoro di protezione da parte di Odogwu che con astuzia guadagna un calcio di punizione sull'intervento di Akinsanmiro.16:56

90'+3' Cragno resta in piedi fino al momento della conclusione e respinge a Merkaj quello che sarebbe stato il colpo del definitivo trionfo biancorosso. Insiste ora la Samp.16:54

90'+3' Doria che vuole chiudere in attacco per riagguantare la sfida, soffre il Sudtirol adesso.16:53

90'+2' CI PROVA AKINSANMIRO! Conclusione del subentrato che viene respinta da un muro di maglie biancorosse.16:53

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Zago, si giocherà fino al 96'.16:51

89' Ultimo giro d'orologio del match, si attende un maxi recupero al Druso.16:50

88' GOL! GOL CASIRAGHI! SUDTIROL-Sampdoria: 2-1. Torna in vantaggio la formazione casalinga, firma di Daniele Casiraghi! Tocco di mano di Yepes che viene rivisto al VAR, dopo un rapido check Monaldi assegna il penalty ai Biancorossi, dagli undici metri parte Casiraghi che batte Cragno.



86' CHECK IN CORSO: possibile tocco di mano di Yepes in area blucerchiata, estremi per il penalty biancorosso.16:46

86' Beruatto devia in corner allo scadere, ultimi 5' di gioco e Casiraghi dalla bandierina.16:46

85' Terminate le sostituzioni disponibili al Druso.16:45

84' Sostituzione Sudtirol: fuori anche Mateusz Jakub Praszelik, dentro al suo posto Alessandro Mallamo.16:45

84' Sostituzione Sampdoria: non ce la fa Alessandro Bellemo, dentro Matteo Ricci.16:45

82' Gioco interrotto dal direttore di gara, Bellemo resta a terra nella propria area di rigore lamentando una torsione della caviglia dopo un contrasto con Casiraghi.16:43

82' Ancora una sostituzione spendibile per entrambi gli allenatori, finora otto i cambi totali effettuati al Druso.16:42

80' Sostituzione Sampdoria: esce M'Baye Babacar Niang, dentro Fabio Abiuso.16:40

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà lasciato spazio al recupero.16:40

80' Sostituzione Sampdoria: fuori Giuseppe Sibilli, lo sostituisce Ebenezer Ajodun Akinsanmiro.16:40

79' Sostituzione Sudtirol: fuori Salvatore Andrea Molina, dentro al suo posto Matteo Rover.16:40

79' Calcio d'angolo di cui si incarica Casiraghi, corner basso e corto che diviene facile preda per i giocatori blucerchiati.16:39

77' Corner a favore del Sudtirol, cross su cui però non giunge alcuna maglia biancorossa.16:38

76' Samp che è ora costretta a terminare la gara in 9 uomini.16:37

75' DOPPIO GIALLO/ESPULSO Fabio Depaoli: espulso anche il capitano doriano.16:36

75' AMMONITO Salvatore Andrea Molina: altro giallo del match.16:36

73' AMMONITO Daniele Casiraghi: interrotta con un fallo la ripartenza blucerchiata.16:34

73' Corner a favore della Samp, l'unico effetto che scaturisce è però un contropiede a favore del Sudtirol che riparte in avanti con Casiraghi.16:34

70' Momento delle sostituzioni allo scoccare del 70', tre cambi ancora disponibili per entrambi i tecnici.16:31

69' Sostituzione Sudtirol: fuori anche Simone Davì, dentro Antonio Barreca.16:30

69' Contatto tra Depaoli ed Odogwu, il centravanti biancorosso va giù ma non c'è fallo, si prosegue senza interruzioni.16:30

69' Sostituzione Sudtirol: fuori Niklas Anton Juhana Pyyhtiä, dentro Jacopo Martini.16:30

67' Punizione dai 30 metri a favore dei biancorossi, Casiraghi cerca direttamente la porta ma non impensierisce Cragno.16:28

65' Possesso palla continuato da parte del Sudtirol, Samp che attende nella propria metà campo per recuperare la sfera.16:27

62' Momenti incandescenti della gara, l'agonismo sale e Monaldi è costretto ad interrompere il gioco per dei richiami verbali.16:23

60' Sostituzione Sampdoria: esce anche Rémi Oudin, dentro Giorgio Altare.16:22

60' Sostituzione Sampdoria: fuori Melle Meulensteen, dentro Alessandro Bellemo.16:21

57' AMMONITO Fabio Depaoli: contatto falloso da parte del Doriano.16:17

56' Corner a favore della Doria, batte Oudin dalla bandierina ma il direttore di gara è costretto ad interrompere e richiamare i contatti eccessivi in area di rigore.16:17

54' Conclusione di Odogwu dal limite dell'area, traiettoria che non impensierisce però Cragno.16:16

52' Altra palla inattiva tagliata da parte di Oudin, anche in questa occasione non vi è alcun compagno per impattare in porta. Possesso Sudtirol.16:15

50' Punizione Samp dai 35 metri, batte Oudin che va verso Sibilli ma l'autore del gol non riesce ad impattare.16:13

46' Sostituzione Sudtirol: fuori Andrea Giorgini, lo sostituisce Raphael Kofler.16:08

46' Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Sudtirol.16:08

45' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:08

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:54

Si chiude dopo 120'' addizionali la prima parte di questa intensa ed entusiasmante gara, parziale fisso sull'1-1. Nei primi 45' è stat mostrata una gara dai ritmi più elevati, con numerosi capovolgimenti di fronte, punizioni e corner. Parte forte il Sudtirol, che al minuto 6' trova il vantaggio con un'azione tutta personale di Molina, che giunto in area avversaria finta il tiro ed imbuca per Merkaj che protegge e batte in porta; Doria che reagisce, al minuto 12' è infatti un tiro di Oudin respinto sulla linea a creare il presupposto per il pareggio, in ribattuta c'è puntuale Sibilli che insacca sotto la traversa. Prosegue una gara equilibrata, al minuto 47' giunge però una brutta tegola per gli ospiti che perdono Ferrari a causa di un doppio giallo per dei falli ripetuti su Odogwu.15:54

45'+2' FISCHIO DI MONALDI: termina il primo tempo.15:50

45'+2' DOPPIO GIALLO/ESPULSO Alex Ferrari: doppio fallo su Odogwu che costa l'espulsione.15:49

45' Due i minuti addizionali, si giocherà fino al 47'.15:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà concesso presumibilmente il recupero.15:45

42' Punizione battuta forte al centro dell'area, Cragno svetta su tutti e con i pugni allontana la minaccia biancorossa.15:45

41' AMMONITO Alex Ferrari: fallo tattico su Odogwu.15:42

39' Depaoli proietta Niang verso la porta avversaria con un lungo rilancio, Giorgini è sulla traiettoria ma non si fida dell'appoggio su Adamonis e rinvia all'indietro.15:42

37' Quarto corner per la Samp, batte Oudin a rientrare ma non trova soluzioni amiche, rinvia ancora una volta Odogwu.15:40

35' Gioco che riprende, possesso Sudtirol che riparte dal basso ed imbastisce la manovra.15:36

33' Il direttore di gara ferma il gioco, colpo alla testa per Merkaj dopo uno scontro aereo.15:35

32' AMMONITO M'Baye Babacar Niang: scontro verbale con Giorgini.15:35

32' AMMONITO Andrea Giorgini: scontro verbale con Niang.15:35

29' Merkaj resta a terra in area avversaria, proteste e principio di scintille che viene subito domato dal direttore di gara.15:32

26' In questa occasione il corner è a favore del Sudtirol, batterà Pyyhtia dalla bandierina. Cross sul secondo palo su cui tenta la torsione Odogwu, fa muro Pio Riccio.15:31

22' Calcio d'angolo per la Doria, stavolta dalla bandierina sinistra. Odogwu è fermo sul primo palo e respinge il traversone avversario.15:25

20' Punizione Sudtirol dai 30 metri, palla inattiva calciata sul secondo palo ma Beruatto viene caricato fallosamente e si riparte con Cragno.15:22

17' Molina scorre lungo l'out di destra, alza lo sguardo e serve al centro dell'area un forte rasoterra, Merkaj tenta il velo ma non c'è alcun compagno a rimorchio, possesso Doria.15:20

14' Ritmi alti in questi primi minuti della sfida, molti i capovolgimenti di fronte al Druso.15:16

12' GOL! GOL SIBILLI! Sudtirol-SAMPDORIA: 1-1. La pareggia la Doria al minuto 12', lo fa con Sibilli! Dagli sviluppi di una palla inattiva, la sfera arriva sui piedi di Oudin, che calcia in porta e trova la respinta di Pietrangeli, poi il rimpallo giunge dalle parti di Sibilli che ribadisce sotto la traversa.15:21

11' Altro calcio d'angolo a favore della Doria, salgono le torri.15:14

8' PILLOLA STATISTICA: il Sudtirol è la squadra con il miglior approccio alla gara in Serie B, primato di reti segnate nei primi 15' di gioco.15:11

7' Ancora in avanti il Sudtirol, rimessa laterale di cui si incarica Giorgini.15:10

6' GOL! GOL MERKAJ! SUDTIROL-Sampdoria: 1-0. La sbloccano i padroni di casa al minuto 6', lo fanno con Silvio Merkaj! In area blucerchiata, Molina dribbla un avversario, finta il tiro e serve il filtrante illuminante per Merkaj che controlla e piazza in diagonale. Vantaggio tirolese, assist servito da Molina.



4' Niang resiste all'urto dei centrali avversari, protegge bene la sfera e guadagna la rimessa laterale.15:06

1' Subito un corner guadagnato da Curto, chance per la Doria.15:03

1' Il primo pallone del match è amministrato dalla Doria.15:03

1' PARTITI! Via a Sudtirol-Sampdoria.15:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:31

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Cragno; Curto-Ferrari-Riccio; Depaolo-Meulensteen-Yepes-Beruatto; Oudin-Sibilli; Niang. Allenatore: Leonardo Semplici. A disposizione: Veroli, Ioannou, Altare, Venuti, Akinsanmiro, Bellemo, Ricci, Abiuso, Sekulov, Coda, Chiorra, Krastev.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: SUDTIROL (3-5-2). Scendono in campo: Adamonis; Giorgini-Pietrangeli-Veseli; Molina-Pyythia-Praszelik-Casiraghi-Davì; Merkaj-Odogwu. Allenatore: Fabrizio Castori. A disposizione: Ceppitelli, El Koaukibi, Barreca, Masiello, Kofler, Martini, Mallamo, Arrigoni, Belardinelli, Rover, Gori, Lamanna.14:31

A coadiuvare il fischietto marchigiano sono designati gli assistenti di linea Rossi-Catallo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Zago; postazione VAR presidiata dal Sig. Marini, ausiliato dall'A.VAR Di Marco.La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Monaldi, della sezione di Macerata.14:30

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Monaldi, della sezione di Macerata.14:30

Tutto pronto allo Stadio Druso, è tempo di Sudtirol-Sampdoria! Nel 26^ turno di B, il calendario chiama al confronto Biancorossi e Blucerchiati dopo quasi cinque mesi dall'ultima volta, sfida dello scorso 21 settembre che terminò con una vittoria ligure per 1-0. Momentaneamente, Sudtirol terzultimo con 25 punti totalizzati, 28 invece i punti collezionati finora dalla Doria che è fissa in 14^ posizione.14:30

Benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Sampdoria, gara valida per il turno numero 26 del Campionato di Serie B.14:29

