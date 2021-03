LIVE PISA - SPAL 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori20:04

La ventinovesima giornata di Serie B si apre con l'anticipo tra Pisa e Spal, una sfida tra due formazioni in lotta per un posto per i play off.20:04

Noni i locali a quota 37 punti, ottavi gli ospiti a quota 42: una vittoria della squadra di D'Angelo potrebbe dunque riaprire la corsa per il Pisa per una piazza nel torneo che assegna un posto in Serie A.20:05

Sono ufficiali le formazioni del match: PISA che si schiera con il 4-3-1-2, Gori - Birindelli, Benedetti, De Vitis, Lisi - Marin, Quaini, Mazzitelli - Gucher - Marconi, Marsura. 20:20

A disposizione del PISA: Bechini, Perilli, Belli, Siega, Beghetto, Romiti, Palombi, Pisano, Loria, Susso, Masetti.20:21

La formazione della SPAL: 3-5-1-1 per Marino, che opta per Berisha - Tomovic, Vicari, Okoli - Dickmann, Segre, Missiroli, Mora, Sala - Strefezza - Asencio.20:58

A disposizione della SPAL: Viviani, Thiam, Spaltro, Murgia, Tumminello, Floccari, Esposito, Sernicola, Gomis, Ranieri.20:58

D'Angelo deve far fronte alle molte assenze e schiera il suo 4-3-1-2 con Marsura e Marconi in attacco, De Vitis si abbassa sulla linea difensiva, spazio a Quaini in mediana.20:26

Marino schiera la difesa a tre con Okoli e non Ranieri con gli esperti Vicari e Tomovic; Sala da quinto di sinistra, Strafezza a supporto dell'unica punta Asencio. Non ci sará Valoti, che ha avuto un problema nel riscaldamento prima del fischio di inizio. 20:58

La prima sconfitta interna del Pisa contro la SPAL in Serie B è stata nella sfida più recente, nell’ottobre 2016: in precedenza sei vittorie e quattro pareggi per i toscani.20:28

Dirige il match l'arbitro Antonio Giua.20:29

1' INIZIA PISA - SPAL! Primo pallone per gli ospiti.21:01

1' Pisa con la classica maglia nerazzurra, Spal in biancoblu.21:02

2' Cross di Gucher, Marin cerca il colpo di testa sul secondo palo mandando ampiamente a lato.21:03

3' Mossa di D'Angelo che, in fase di attacco, arretra Quaini sulla linea difensiva e alza i suoi terzini, trasformando il suo Pisa in un 3-4-1-2.21:05

4' Rischia Gori sul pressing di Asencio, Spal con un baricentro molto alto.21:05

5' AMMONITO Gabriel Strefezza. Il trequartista entra in ritardo su Quaini, fallo molto duro del giocatore della Spal. 21:07

6' A terra Quaini, molto dolorante: entra lo staff medico del Pisa, il giocatore sembra non poter continuare la partita.21:07

8' Taglio profondo nella gamba per il mediano del Pisa, gioco ancora fermo.21:08

9' Si rialza Quaini: il centrocampista vuole provare a continuare la partita, continua a scaldarsi comunque Siega.21:09

11' Pisa che spinge, é la Spal a difendersi in questa prima fase della partita.21:12

12' GUCHER! Cross di Marsura, stop e conclusione del trequartista che impegna Berisha in presa bassa.21:13

13' Tomovic chiude Marconi sul fondo: angolo per il Pisa che fa salire le torri dalla difesa.21:14

14' Gucher mette in mezzo, fallo in attacco di Benedetti che spinge su Dickmann.21:15

16' Spal che sembra soffrire l'assenza dell'ultimo minuto di Valoti, con Strefezza che non sembra a suo agio nel ruolo di seconda punta.21:17

17' Segre trova il fondo, Lisi ritorna sulla mezzala, chiudendolo in angolo.21:18

18' Conclusione dalla distanza di Dickmann, palla ampiamente a lato.21:18

20' Partita tattica, giocata prevalentemente a centrocampo, a vincere in questi primi 20 minuti le difese.21:21

21' Nella Spal Tomovic da terzo di sinistra, con Okoli sulla destra e Vicari centrale.21:22

22' Sala cerca un difficile tacco per Strefezza, chiude Birindelli: sul proseguo dell'azione, Benedetti chiude Mora in angolo.21:23

23' Angolo per la Spal: cross corto per Strefezza, pallone in mezzo che Okoli non riesce a deviare in porta.21:24

24' Marconi cerca un tacco volante sul cross di Gucher, la punta non trova il pallone.21:24

25' Funziona il pressing della Spal, Asencio tocca il pallone a Birindelli, costringendo Benedetti a spazzare in out.21:26

26' Problemi per Tomovic alla coscia, il difensore accompagna il pallone in out.21:26

27' Sostituzione SPAL: esce Nenad Tomović, entra Luca Ranieri.21:28

28' Primo cambio obbligato per Marino che, dopo Valoti nel riscaldamento, perde anche Tomovic per infortunio.21:28

30' Sala cerca il taglio di Segre, attento Gori in uscita bassa: Pisa con la difesa sempre molto alta.21:31

32' Marsura cerca di chiudere un triangolo con Gucher, attento Vicari ad anticipare il passaggio della punta.21:33

33' Controllo di mano di Asencio che cerca di andarsene in contropiede: Guia vede tutto e fischia la punizione per il Pisa.21:33

35' Marconi calcia dal limite, palla deviata in angolo: il centravanti chiede un tocco di mano, per l'arbitro é solo corner.21:35

36' DE VITIS! Schema per il Pisa, palla arretrata per il difensore che calcia di pochissimo alto sopra la traversa.21:36

37' Gori costretto ad uscire dalla propria area per anticipare Asencio, gara che sembra aver finalmente preso ritmo!21:37

39' Marsura punta Okoli, lo ferma il raddoppio di Strefezza: si lamentano i giocatori della Spal perché il Pisa ha continuato a giocare nonostante Dickmann fosse a terra.21:39

40' Punizione per la Spal, Strefezza mette in mezzo mandando il pallone tra le braccia di Gori.21:41

41' AMMONITO Robert Gucher. Il fantasista si libera di Segre con una vistosa spinta: giallo per il centrocampista del Pisa. 21:42

42' AMMONITO Luca D'Angelo. Giallo anche all'allenatore del Pisa per proteste.21:43

42' AMMONITO Marco Sala. Fallo tattico dell'esterno che ferma la ripartenza di Birindelli. 21:43

44' GOL! PISA - Spal 1-0! Rete di Davide Marsura. Cross di Birindelli, Marconi non riesce a dare forza con il pallone che rimane nell'area piccola: sul tap in arriva la punta che insacca di potenza.



Guarda la scheda del giocatore Davide Marsura21:45

45' Tre i minuti di recupero.21:46

45'+1' BENEDETTI! Colpo di testa del difensore che manda di poco alto su una punizione battuta a sorpresa da Gucher.21:47