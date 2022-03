LIVE BRESCIA - BENEVENTO 2-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti per lo scontro diretto del Rigamonti tra Brescia e Benevento, valevole per la 30esima giornata del campionato di serie b18:09

I padroni di casa, con un punto nelle ultime 2 partite, appaiono in frenata. I lombardi si trovano attualmente al quarto posto in classifica a 52 punti, a sole due lunghezze dal Lecce secondo e oggi ha la possibilità di staccare in classifica i rivali anche al netto della partita in meno dei campani18:10