LIVE MONZA - PERUGIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori15:46

Il Monza ospita il Perugia in una sfida fondamentale per la lotta ai play off: la squadra lombarda, settima a quota 31, con una vittoria avvicinerebbe il quarto posto; di contro gli ospiti in caso di successo potrebbero agguantare la ottava posizione.15:46

Il Monza ha perso 13 delle 22 sfide in Serie B contro il Perugia (59% - 6V, 3N); tra le squadre affrontate più di 10 volte nel torneo cadetto, soltanto contro il Genoa i brianzoli hanno registrato una percentuale di sconfitte più alta (60%).15:46

Sono ufficiali le formazioni del match: MONZA con il 3-5-2, Di Gregorio - Donati, Marrone, Caldirola - Pedro Pereira, Molina, Barberis, Valoti, Carlos Augusto - Ramirez, Mota Carvalho.15:48

A disposizione del MONZA: Gytkjær, Siatounis, Antov, Vignato, Colpani, Bettella, Sommariva, Favilli, Sampirisi, Ciurria, Barillà, Paletta.15:50

La formazione del PERUGIA: 3-5-1-1 per gli ospiti, Chichizola - Sgarbi, Angella, Dell’Orco - Ferrarini, Segre, Burrai, Santoro, Lisi - Kouan - De Luca.15:51

A disposizione del PERUGIA: Zanandrea, Gyabuaa, Murano, Vanbaleghem, Carretta, Ghion, Megyeri, Curado, Rosi, Falzerano, Matos, Righetti.15:52

Stroppa punta su Mota e Gaston Rodriguez in attacco, Valoti da mezzala di inserimento; in difesa, Caldirola e Donati ai fianchi di Marrone.15:53

Alvini opta per De Luca da prima punta, Kuan alle sue spalle; Ferrarini sulla destra, solo panchina per Falzerano. In difesa, Sgarbi preferito a Rosi.15:55

Dirige il match l'arbitro Eugenio Abbattista.16:10

1' INIZIA MONZA - PERUGIA! Primo pallone per i locali.16:18

2' Cross sul secondo palo di Ferrarini, uscita alta di Di Gregorio che blocca il pallone.16:19

3' Cross di Molina per Ramirez, fallo dell'ex Bologna che trattiene Dell'Orco.16:21

4' Angella duro su Mota Carvalho, richiamo per il centrale del Perugia.16:22

5' VALOTI! Cross di Carlos Augusto, valori prova il colpo di tacco, una deviazione manda in angolo la sfera.16:23

6' MOTA CARVALHO! Cross di Barberis, colpo di nuca del portoghese, Chichizola blocca sul primo palo.16:24

7' Lancio per De Luca, la punta si disinteressa del pallone lasciandolo a Lisi: cross dell'esterno, respinge Caldirola.16:25

9' Monza che sta facendo la partita, Perugia che aspetta cercando poi la ripartenza.16:26

10' CHE RISCHIO PER BURRAI! Mota Carvalho entra in area e crossa basso, il mediano manda in angolo sfiorando l'autogol.16:28

12' Gioco fermo, a terra Barberis dopo una pallonata che lo calpito con violenza. Il giocatore, dolorante, fa segno di poter continuare.16:30

13' A terra anche Valoti, in questo caso per un pestone ricevuto da Segre. Si scusa il giocatore del Perugia.16:32

15' Si sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti, dopo una partenza di partita a ritmi alti.16:33

16' Lisi scarica su Burrai, conclusione deviata in scivolata da Molina: il regista chiede il tocco di mano, si continua a giocare.16:33