LIVE PORDENONE - LECCE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I neroverdi hanno perso nettamente a Crotone nell'ultima dell'anno. I giallorossi non scendono in campo da oltre un mese: ko a Pisa. 15:19

Tedino, senza Folorunsho e Gavazzi, conferma il 4-3-3 con Cambiaghi, Butic e Pellegrini in attacco; Zammarini preferito a Magnino in mediana. Baroni non ha convocato Tuia e Listkovski; in attacco spazio a Olivieri, Coda in panchina; Rodriguez scalza Di Mariano. 16:12