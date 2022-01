LIVE SPAL - BENEVENTO 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori15:43

Tutto pronto dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara per la sfida Spal-Benevento, gara valida per la 19ª giornata di Serie BKT.15:43

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-1-2 per la Spal: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Mora, Viviani, Da Riva; Mancosu; Colombo, Finotto.15:45

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Benevento: Paleari; Masciangelo, Vogliacco, Glik, Letizia; Calò, Acampora, Ionita; Tello, Insigne, Moncini.15:45

Prima panchina per Venturato nella Spal, il nuovo tecnico cercherà di togliere i ferraresi dalle zone basse della classifica a partire da oggi. Mancosu dietro la coppia d'attacco formata da Finotto e Colombo.15:47

Il Benevento di Caserta arriva a Ferrara per i tre punti e per non perdere il gruppetto di testa. Paleari tra i pali, mentre davanti agiranno Insigne e Moncini.16:16

Inizia il primo tempo di SPAL-BENEVENTO. Dirige la sfida l'arbitro Niccolò Baroni della sezione AIA di Firenze.16:16

2' Inizia all'attacco la Spal con lo scambio, a sinistra, tra Mancosu e Mora con quest'ultimo che tenta il cross, Paleari in uscita alta blocca il pallone.16:17

4' Scambio a sinistra tra Calò e Insigne, con cross al centro, ma anche in questo caso Thiam esce in presa alta e fa suo il pallone.16:20

5' OCCASIONE BENEVENTO! Stacco di testa di Letizia che innesca l'attacco di Moncini, l'attaccante del Benevento si allarga a destra provando la conclusione senza successo.16:21

7' Corner Benevento: cross dalla bandierina di Calò per il colpo di testa di Glik che svetta più alto di tutto, ma non trova la porta.16:23

9' Ottimo controllo di Insigne che tocca per Acampora che conclude subito in porta trovando la deviazione per un nuovo corner.16:25

10' Dagli sviluppi del calcio d'angolo a destra prende palla Insigne che con il mancino tenta il cross sul secondo palo, ma Thiam smanaccia in corner anticipando l'arrivo di Glik.16:26

15' OCCASIONE SPAL! Filtrante preciso in area per Da Riva che a tu per tu con Paleari sbatte addosso al portiere del Benevento e sciupa una potenziale occasione da gol.16:31

16' Prende spazio la Spal, questa volta con Mancosu che cerca la conclusione dalla distanza, ma trova un Paleari attento che blocca subito il pallone.16:31