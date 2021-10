LIVE CROTONE - PISA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori16:35

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara tra Crotone e Pisa, valida per l'ottavo turno di Serie B.16:35

Allo Scida i padroni di casa, ancora a quota zero vittorie in campionato, ospitano il Pisa che invece conta pù vittorie di tutti, ben sei, e non ha ancora conosciuto sconfitta. Grande attesa anche per la sfida tra i due bomber del campionato cadetto: Simone Mulattieri, cinque reti per i pitagorici, tenterà l'aggancio al capocannoniere, con sei gol per i toscani, Lorenzo Lucca.16:48

Arbitro di oggi è Baroni della sezione di Firenze, assistito da Paganessi e Scarpa con Scatena quarto uomo. VAR Di Martino con AVAR Pagnotta.17:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Modesto si affida al 3-4-1-2 - Contini; Nedelcearu, Mondonico, Cuomo; Mogos, Estevez, Zanellato, Molina; Borello; Mulattieri, Maric.13:57

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-2-1 per il Pisa di D'Angelo - Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, De Vitis, Marin; Mastinu, Marsura; Sibilli.13:40

Sono ben cinque i cambi operati da Modesto rispetto al beffardo 2-2 maturato nell'ultimo turno contro l'Ascoli. In difesa, vista la squalifica di Canestrelli, spazio a Mondonico e Cuomo a formare il terzetto con Nedelcearu. A centrocampo confermati solo Estevez e Molina con Mogos e Zanellato al posto di Giannotti e Vulic. Borello agirà dietro le punte Mulattieri e Maric.13:57

Molti cambi anche per D'Angelo che, rispetto al 2-0 sulla Reggina, conferma in toto la cintura difensiva ma rivoluziona tutto il resto della squadra, con l'attesissimo Lucca, reduce dall'impegno con la Under-21, inizialmente in panchina. Davanti a Nicolas ci saranno dunque Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Baruatto. Touré e Marin affiancheranno capitan De Vitis mentre Mastinu e Marsura agiranno alle spalle dell'unica punta Sibilli.13:55

Splende il sole sul terreno crotonese ed è tutto pronto per l'inizio del match.13:56

Inizia il match!14:02

Lancio per Molina sull'out di sinistra. Palla che finisce a fondo campo.14:03

2' Crotone che pressa subito alto e non lascia respiro al Pisa.14:03

2' GOL! CROTONE-Pisa 1-0! Rete di Samuele Mulattieri! Assist perfetto di Maric per Mulattieri che sbuca dietro alla difesa pisana e batte Nicolas col piatto destro.



4' Crotone che continua ad aggredire il Pisa nonostante il vantaggio. Non sembra accontentarsi la squadra di Modesto.14:06

5' Pisa che mette finalmente il naso in zona d'attacco.14:07

6' RIGORE PER IL PISA! Sibilli entra in area dal lato corto di destra superando Mondonico. Il numero 6 non riesce a trattenersi e sgambetta da dietro l'attaccante ospite. Baroni indica il dischetto.14:08

7' De Vitis è sul dischetto ma è in corso la VAR review per valutare il contatto tra Mondonico e Sibilli.14:09

8' Rigore confermato. De Vitis può calciare.14:09

8' CONTINI PARA! De Vitis prova a trovare l'angolino alla sinistra di Contini ma il tiro non è abbastanza angolato e il portiere di casa riesce a deviare, anche abbastanza facilmente, in corner.14:12

10' Avvio di match emozionante allo Scida con il Crotone che resta avanti dopo aver rischiato di essere raggiunto dal dischetto.14:12

11' Pisa ora più intraprendente, soprattutto con Touré sull'out di destra.14:13

12' MULATTIERI! Contropiede rapido del Crotone con Maric che libera Borello sul centrosinistra. L'attaccante perde l'attimo per lanciarsi tutto solo verso la porta di Nicolas ma serve Mulattieri. L'attaccante di proprietà dell'Inter lavora bene il pallone e scaglia un destro dal limite dell'area che termina però a lato sotto lo sguardo vigile del portiere ospite.14:15

14' Zanellato appoggia per Borello sulla trequarti. Il numero 28 rossoblu non trova spazio per liberare il sinistro e allora prova a cercare la porta col destro. Palla che arriva lentissima tra le braccia di Nicolas.14:16

15' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Estevez, rimasto a terra nel corso dell'azione precedente.14:17

16' Si riparte con Estevez che rientra in campo ma non sembra essere al meglio.14:18

16' Nedelcearu atterra Marsura. Punizione in zona d'attacco per il Pisa.14:18

17' Estevez si accascia ancora a terra. Cambio inevitabile per Modesto, costretto a modificare la propria formazione già dopo 17 minuti.14:19

17' Sostituzione Crotone: fuori l'infortunato Estevez, dentro Donsah.14:19