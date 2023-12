Zaffaroni schiera Martella in difesa da terzo, con Di Molfetta sulla fascia. In attacco Butic con Compagnon, panchina per La Mantia.13:35

Stroppa opta per Okereke in coppia con Vazquez, solo panchina per bomber Coda. Zanimacchia e Sernicola da quinti, panchina per Buonaiuto e Valzania.13:36