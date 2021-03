LIVE CITTADELLA - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori18:31

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Cittadella-Salernitana, gara valevole per la 29ª giornata della Serie BKT 2020/21.18:31

Sfida d’alta classifica al Tombolato, tra due squadre in piena zona play-off e divise solo da tre punti in classifica. La Salernitana ha vinto tre delle ultime quattro gare contro il Cittadella in Serie B (1P), anche se non ha mai trovato il successo in trasferta, dove sono arrivate cinque vittorie dei veneti e tre pareggi.18:57

Il Cittadella è a caccia di continuità dopo aver vinto nell’ultima uscita di campionato contro il Pisa. I veneti, infatti, non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle ultime sette sfide in cadetteria. La Salernitana invece ha iniziato l’anno nuovo nel segno della “X”: da inizio 2021 nessuna formazione ha trovato più pareggi in Serie B dei campani: sette, al pari di Empoli e SPAL.18:32

Il Cittadella vara il 4-3-2-1, composto da: Kastrati - Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Donnarumma - Proia, Iori, D’Urso - Baldini, Gargiulo - Ogunseye.18:33

La Salernitana risponde con un 3-5-2, formato da: Belec - Bogdan, Gyomber, Veseli – Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski - Gondo, Djuric.18:33

Venturato cambia quattro giocatori nell’undici iniziale del Cittadella rispetto all’ultima uscita di campionato: fuori Frare, Benedetti, Branca (squalificato) e Tsadjout e dentro Camigliano e Donnaruma in difesa, Iori a centrocampo e Ogunseye come terminale d’attacco.18:38

Due invece i cambi nella formazione titolare della Salernitana: fuori Kupisz sulla fascia e Tutino in attacco, e dentro Casasola e Gonda, con quest’ultimo in appoggio a Djuric.18:56

Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e si apprestano ad entrare in campo. Sarà l’arbitro Manganiello a dirigere l’incontro.18:49

Inizia la partita! Primo possesso affidato alla Salernitana.19:02

2' Inizio confuso di gara, con le due squadre che non riescono a costruire.19:04

4' Si affaccia in avanti la Salernitana, facendo una pressione molto alta.19:05

5' Prima sortita offensiva dei granata, con Casasola che arriva a limite dell'aria ed esplode un destro che va alto sulla traversa.19:07

8' Cerca di guadagnare la trequarti avversaria il Cittadella, ma senza un'azione ben congegnata.19:09

10' OCCASIONE CITTADELLA! Baldini arriva in area di rigore avversaria e calcia a volo di sinistro una palla vagante, ma la conclusione si perde sul fondo.19:12

12' Le due squadre ora si allungano e la Salernitana arriva al tiro con Djuric, che di testa gira un cross di Casasola che finisce di poco sulla traversa.19:17

12' TRAVERSA DELLA SALERNITANA! Bogdan svetta sul calcio d'angolo e sale anche più in alto del compagno di squadra Djuric, ma il suo colpo di testa si stampa sul legno!19:15

14' Altra conclusione dei campani, con Coulibaly che calcia dal limite sugli sviluppi di calcio d'angolo.19:16

14' La Salernitana è in forcing offensivo adesso, con i padroni di casa in affanno.19:16

17' Il Cittadella cerca di uscire e far salire il baricentro.19:18

18' Altra azione offensiva della Salernitana, con Djuric che cerca il cross al centro, che tuttavia è impreciso e finisce sul fondo.19:20

19' Di Tacchio arriva alla conclusione dal limite dell'area e conquista un ghiotto calcio di punizione, non troppo distante dalla porta avversaria.19:21

20' Doppia conclusione della Salernitana: prima Capezzi da fermo e poi Bogdan sulla respinta della barriera, ma entrambi i tiri non sono pericolosi.19:23

23' Non riesce a costruire il Cittadella, che per adesso sta soffrendo il gioco della Salernitana.19:25

25' Buona occasione sui piedi di Roberto Ogunseye, che arrivato sui sedici metri tenta il tiro a giro ma il suo tiro è troppo debole.19:27

28' Nella prima mezzora di gioco molto sollecitato tra i campani Djuric, con sponde e fraseggi con gli avanti della Salernitana.19:30

30' Molto attivo tra gli ospiti Casasola, che sta facendo un gran lavoro sulla corsia destra, cercandosi spesso con Coulibaly e Djuric.19:32

33' Il Cittadella si affida a Ogunseye per cercare di affacciarsi sulla trequarti avversaria, ma con scarsi risultati per adesso.19:36

37' Sta spingendo adesso la Salernitana, con l'out di destra come corsia preferenziale: padroni di casa in difficoltà.19:39

39' Conclusione da dimenticare per Proia, che entra in area di rigore da posizione defilata e spara un destro altissimo sulla traversa.19:41

41' Il duello tra Ogunseye e Gyömbér per adesso viene vinto dal centrale della Salernitana, impeccabile in difesa in questa prima frazione.19:43

43' Serie di duelli al centro del campo, con la palla che cambia di continuo proprietario.19:45

45' Ottima punizione conquistata da Gondo sulla trequarti avversaria, quando ci sia avvia alla fine del primo tempo.19:47

45'+1' Finisce senza recupero il primo tempo. Squadre all'intervallo sullo 0-019:47

L'unica vera occasione della prima frazione è capitata sulla testa di Bogdan, che colpisce la traversa con un stacco imperioso su calcio d'angolo. Nel complesso meglio la Salernitana, costantemente in proiezione offensiva, con i padroni di casa spesso chiusi nella propria metà campo. 19:58