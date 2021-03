LIVE COSENZA - VICENZA 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al San Vito-Gigi Marulla, tutto pronto per Cosenza-Vicenza, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie B.16:26

I calabresi vogliono i tre punti per rilanciarsi ed accorciare il distacco nei confronti della Reggiana, della Cremonese e degli stessi odierni avversari che li precedono in classifica.16:28

Occhiuzzi conferma il modulo 3-4-1-2 con le due punte Gliozzi e Carretta supportate sulla trequarti da Bahlouli. In mezzo al campo, vengono scelti Kone e Sciaudone con Gerbo e Vera sulle corsie laterali. In difesa, Ingrosso è affiancato da Legittimo e Antzoulas.16:32

Di Carlo, squalificato e sostituito in panchina da Valigi, decide di puntare sul tridente offensivo composto da Vandeputte, Lanzafame e Giacomelli. In mezzo al campo, l’allenatore dei veneti propone Pontisso con Zonta e Cinelli ai suoi lati. Nel reparto difensivo, davanti a Grandi, troviamo Padella e Valentini con Cappelletti e Barlocco a presidiare le fasce.16:33

8'

GOL! COSENZA-Vicenza 1-0! Rete di Gliozzi. Sciaudone premia lo scatto in profondità di Carretta che penetrato in area dalla destra mette palla in mezzo per l'accorrente Gliozzi. L'attaccante rossoblu conclude battendo l'incolpevole Grandi.



